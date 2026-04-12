Burkina Faso : Une exposition artistique pour renforcer le lien Armée-Nation face au terrorisme

Le gendarme et artiste plasticien, Boureima Bamogo, a procédé, le samedi 11 avril 2025, au Mémorial Thomas Sankara, au vernissage de son exposition. Cette activité a été suivie d’un panel sous le thème « Résilience : Consolider le lien Armée-Nation pour vaincre le terrorisme au Burkina Faso ».

Au-delà de sa kalachnikov, l’adjudant Boureima Bamogo sait également manier le pinceau, à travers lequel il transmet de puissants messages d’unité et de cohésion afin de bouter le terrorisme hors du territoire burkinabè en particulier, et dans l’espace de l’AES en général.

Représentant le ministre d’État en charge de la Guerre et de la Défense patriotique, le colonel-major Fidèle Bationo, directeur de cabinet, a salué la qualité des œuvres de l’adjudant Bamogo.

«L’appel qu’il lance c’est un appel à l’endroit de l’ensemble des composantes de notre peuple : les forces de défense et de sécurité, les VDP mais aussi les populations civiles dans les campagnes et les villes afin que main dans la main, nous puissions donc vaincre le terrorisme et offrir un avenir meilleur à nos enfants», a-t-il laissé entendre.

Pour le directeur de cabinet du ministre de la Guerre, c’est une fierté pour l’armée qu’un soldat porte une initiative comme celle de l’adjudant Bamogo. « C’est aussi une façon de montrer que nous sommes sur tous les fronts. Nous sommes sur le front de la lutte contre le terrorisme sur le terrain mais nous sommes aussi sur le front culturel, nous sommes sur le front tout simplement du développement du pays», a-t-il argumenté.

Parmi les œuvres, il y en a une qui projette un avenir radieux d’un Burkina en pleine émergence au coeur de l’Afrique de l’Ouest. Et c’est cette œuvre qui a le plus retenu l’attention de Fidèle Bationo.

Attaché de défense à l’ambassade du Mali au Burkina Faso, le colonel-major Abdoulaye Sidibé s’est dit impressionné par la qualité des œuvres présentées et des messages qu’elles véhiculent.

«L’image représentant le général d’armée, Assimi Goïta m’a fortement, car la ressemblance est grande, je me demande comment l’adjudant Bamogo à côté de toutes ses obligations militaires a eu le temps et l’inspiration nécessaires pour mettre en toutes ces toiles pour porter sa contribution à l’édification nationale», a-t-il déclaré.

Selon l’adjudant Boureima Bamogo, cette exposition est l’aboutissement d’un travail de recherche mené durant de longues années. «En réalité c’est aussi l’aboutissement d’un projet pédagogique qui suit cette exposition où vraiment, on veut résoudre la problématique de comment on peut enseigner l’art au Burkina Faso», a-t-il confié.

Il a déploré le fait que l’art ne soit pas enseigné dans le système éducatif burkinabè. « J’ai voulu par le passé bénéficier d’un encadrement académique mais je n’ai pas pu bénéficier de ça. C’est ce qui m’a vraiment motivé à faire des recherches à vouloir maintenant proposer une solution endogène de comment est-ce qu’on peut enseigner l’art au Burkina Faso », a-t-il relevé.

Cette exposition est, pour lui, aussi une manière d’apporter sa contribution à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui prône une éducation de qualité pour la jeunesse burkinabè.

Sur le thème de la résilience, le pandore Bamogo affirme être un homme de terrain ayant participé à plusieurs opérations de reconquête du territoire national. «En contact avec la population, on voit que l’armée seule ne pourra pas, mais l’armée unie avec la nation, on fera plus que des merveilles», a-t-il ajouté. Enfin, il a tenu à remercier sa hiérarchie pour le soutien dont il a bénéficié dans la réalisation de ses œuvres.

W.S

Burkina 24