Iran–USA : Echec des négociations au Pakistan, J.D. Vance claque la porte

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Les espoirs d’une désescalade entre États-Unis et l’Iran se sont brutalement dissipés après seulement 21 heures de discussions à haut niveau. Le vice-président américain, J.D. Vance, a quitté le Pakistan, actant l’échec de pourparlers jugés décisifs.

Malgré des échanges portant sur des enjeux majeurs, notamment la sécurité du détroit d’Ormuz et l’allègement des sanctions économiques, les discussions ont achoppé sur une ligne rouge persistante à savoir le programme nucléaire iranien.

Washington exige l’abandon total des capacités d’armement nucléaire de Téhéran, une condition catégoriquement rejetée par la délégation iranienne, qui dénonce des « exigences déraisonnables ».

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Avant son départ, J.D. Vance a soumis une proposition de dernière minute, présentée comme la « meilleure et dernière offre » des États-Unis.

Le ton s’est également durci du côté américain. Le vice-président a estimé que l’absence d’accord constituait une « bien plus mauvaise nouvelle pour l’Iran que pour les États-Unis », accentuant la pression diplomatique.

L’incertitude demeure quant à la suite des événements. Si la porte reste entrouverte à de nouvelles discussions, aucune indication claire n’a été donnée sur une éventuelle reprise des opérations militaires américaines en cas de rejet de cette offre.

De son côté, le président Donald Trump a affiché une relative indifférence, déclarant que la conclusion d’un accord lui importait peu, affirmant que les États-Unis avaient déjà « gagné ».

Pays hôte de ces discussions de la dernière chance, le Pakistan a exhorté les deux parties à maintenir le cessez-le-feu en vigueur et à privilégier la voie diplomatique pour éviter une escalade aux conséquences régionales et mondiales.

     
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