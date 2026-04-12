Solidarité à Tougan : Le Chef de Canton de Louta apporte son soutien aux VDP et aux déplacés

Le Chef de Canton de Louta, Sa Majesté Sita Djerma, accompagné des chefs de villages de la commune de Toéni, a effectué une remise de dons à Tougan. Cette contribution est destinée à soutenir l’Agence Faso Mêbo, les Volontaires pour la Défense de la Patrie ( VDP) ainsi que les populations déplacées de la zone.

L’aide matérielle se compose de deux (02) tonnes de ciment affectées aux activités de l’Agence Faso Mêbo.

Parallèlement, les donateurs ont remis un lot de 20 cartons de macaroni aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) des localités de Tougan et de Toéni pour soutenir les forces engagées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme.

Le volet humanitaire de cette action concerne les Personnes Déplacées Internes originaires de Toéni avec la remise de 10 cartons de macaroni et des effets d’habillement.

Ces dons visent à assister les familles qui ont quitté leur localité d’origine pour s’installer dans des centres d’accueil comme Tougan ou Bobo-Dioulasso.

À travers ce geste, les autorités coutumières du Canton de Louta ont exprimé leur adhésion aux efforts de stabilisation du pays.

Sa Majesté Sita Djerma a également salué la solidarité dont font preuve les populations des localités hôtes malgré le contexte difficile et a réaffirmé l’engagement de sa communauté à accompagner les autorités nationales.

Akim KY

Burkina 24