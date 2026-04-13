Nakambé : Le Petit Séminaire de Baskouré triomphe à la 5e édition des « Lecteurs d’Or » à Koupéla

Le Centre de Lecture Publique et d’Animations Publiques (CELPAC) de Koupéla a refusé du monde le samedi 11 avril 2026. Entre émotions patriotiques et joutes oratoires de haut vol, la 5e édition de la compétition « Lecteurs d’Or » a consacré l’excellence scolaire sous le regard des plus hautes autorités de la région.

La ville de Koupéla a vécu une journée exceptionnelle le samedi 11 avril 2026, à l’occasion de la grande finale de la 5ème édition du concours de lecture et d’art oratoire dénommé « Lecteurs d’Or ».

C’est dans une salle du CELPAC totalement remplie, où plus de 500 personnes avaient pris place. Dès le début de la matinée, l’ambiance était déjà électrique car tout le monde attendait de voir qui, parmi les cinq lycées finalistes, allait remporter le prestigieux trophée cette année.

Pour marquer ce cinquième anniversaire, les deux promoteurs de l’événement, dont Cheick Mohamed Tiendrébéogo et Cédric Pascal Tougma, ont choisi un thème d’actualité à savoir « La plume et l’épée : témoignages littéraires des soldats burkinabè ». C’est une édition spéciale pour rendre hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux VDP qui se battent chaque jour pour la paix au Burkina Faso.

La cérémonie a été marquée par la présence du Gouverneur de la région du Nakambé, Abraham Yiyé Somdo qui après avoir féliciter les organisateurs a officiellement ouvert les activités de la 5e édition des Lecteurs d’or.

Le Haut-Commissaire du Kouritenga, Moctar Ilboudo, le chargé de mission représentant le ministre de la sécurité, le représentant du préfet PDS de la commune de koupéla, le représentant de sa Majesté Kourit-Yirsoaba, ainsi que les corps constitués, les ONG, les acteurs du monde éducatif, et les Organisation de la Société Civile étaient tous présent.

Sadate Bikienga, directeur exécutif de l’association humanitaire Agissons pour nos Villages (AGV), a parrainé cette deuxième fois consécutive de cette initiative. Une dizaine d’établissements venues des différentes communes de la région du Nakambé se sont affrontées l’ors d’une pré-sélection, le 30 mars 2026 dont l’œuvre de Karim Konaté intitulé « Pour toi, je pacifierai ZIZA » était en étude.

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La compétition de la finale elle-même a été un moment de pur suspense. Cinq établissements étaient en lice. Il s’agissait du Petit Séminaire Saint Augustin de Baskouré, le Lycée Kourita, le Collège Marie Reine de Tenkodogo, le Lycée de Koupéla et le Lycée Wendyam. Les candidats ont dû répondre à des séries de questions sur l’œuvre « le bout du Tunnel » retenu pour la finale de l’écrivain Elisé Sorgho.

Ce dernier était d’ailleurs présent dans la salle, visiblement très ému de voir des adolescents analyser son livre avec autant de précision. Après les questions de compréhension, les élèves sont passés à l’épreuve de l’art oratoire. C’était le moment le plus impressionnant car il fallait parler devant tout le monde, avec assurance et une belle expression.

À ce jeu, c’est le Petit Séminaire de Baskouré qui a littéralement dominé les débats. Leur candidat vedette, Yirga Bienvenue Séraphin, un élève de 1ère A4, a réussi l’exploit de conserver son titre de meilleur orateur pour la deuxième année de suite.

En tant que grands vainqueurs, ils sont repartis avec le grand trophée, un important lot de livres pour leur bibliothèque, une enveloppe financière et de nombreux cadeaux offerts par les partenaires. Les autres finalistes ont reçu également des prix. Au-delà des prix ordinaires il y a eu des prix spéciaux.

Pour le binôme de promoteurs, le succès de cette 5ème édition est un immense soulagement. La 5ème édition s’est achevée sur une note d’espoir à avoir tant que « la jeunesse burkinabè tiendra un livre dans une main, l’avenir du pays restera brillant ». Les regards sont désormais tournés vers la 6ème édition qui promet d’être encore plus grandiose.