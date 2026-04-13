Aboudou Dabo « Dabs » : 30 ans de combat pour la musique, une soirée pour l’histoire

La soirée du dimanche 12 avril 2026 restera marquée par la célébration du mérite à l’Espace Culturel Concerto+ de Karpala. À l’initiative de l’artiste Fade Adams et en collaboration avec plusieurs acteurs du secteur, une cérémonie d’hommage a été organisée pour saluer le parcours de Aboudou Dabo, plus connu sous le nom de « Dabs ».

Aboudou Dabo est une figure centrale de l’industrie musicale burkinabè depuis plus de trente ans. Ancien agent de la Radiotélévision du Burkina (RTB) qu’il a quittée au début des années 1990 pour suivre sa passion, il est devenu un pionnier du management culturel au Burkina Faso. Producteur, éditeur de musique et consultant, il a dirigé plusieurs structures comme Sud Emblèmes et a formé de nombreux cadres du milieu.

Au cours de la soirée, l’intéressé a partagé son émotion face à cette reconnaissance. Il a notamment expliqué son choix de carrière à une époque où le métier était méconnu.

« Moi je ne voulais pas faire la musique mais je disais que je voulais gérer la musique, faire le management. Au moment-là où le métier de management, personne ne le connaît ici. J’ai dû me convertir entre-temps en promoteur de spectacles pour pouvoir survivre», a-t-il expliqué.

L’événement, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Les Héros de la Culture », vise à honorer les personnalités culturelles de leur vivant. Pour Fade Adams, l’initiateur du projet, le choix de Dabs s’imposait par son engagement constant pour l’identité nationale.

« L’initiative c’est pour honorer les fils et filles du Burkina Faso qui ont pris à cœur de valoriser leur propre culture nationale. Aujourd’hui, nous avons choisi Abou Dabs parce que c’est quelqu’un qui valorise, il promeut son combat, c’est la culture burkinabè ou rien », a-t-il déclaré .

Cette approche a également été saluée par les autorités présentes. Moussa Dicko , représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a souligné l’importance de dire merci aux acteurs de l’ombre avant qu’il ne soit trop tard.

« Rendre hommage à un acteur culturel de son vivant, je pense que c’est à saluer et à encourager puisque nous savons tous qu’il y en a beaucoup qui travaillent pour le secteur et ce n’est pas évident que, pendant qu’ils soient encore là, on ait un temps pour leur dire merci » a-t-il souligné.

La cérémonie, rythmée par des témoignages et des prestations artistiques, s’est achevée par des remises d’attestations. Pour finir Aboudou Dabo a lancé un appel à la nouvelle génération de managers, en les invitant à la rigueur professionnelle.

« Je leur demande de mieux se former et de toujours penser au pays. Si tu refuses de te former, bah évidemment, tu auras des limites quelques années plus tard», a-t-il lancé.

Akim KY

Burkina 24