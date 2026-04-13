Aboudou Dabo « Dabs » : 30 ans de combat pour la musique, une soirée pour l’histoire

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Aboudou Dabo Dabs, honoré pour ses 30 ans de carrière culturelle
Aboudou Dabo Dabs, honoré pour ses 30 ans de carrière culturelle.

La soirée du dimanche 12 avril 2026 restera marquée par la célébration du mérite à l’Espace Culturel Concerto+ de Karpala. À l’initiative de l’artiste Fade Adams et en collaboration avec plusieurs acteurs du secteur, une cérémonie d’hommage a été organisée pour saluer le parcours de Aboudou Dabo, plus connu sous le nom de « Dabs ». 

Aboudou Dabo est une figure centrale de l’industrie musicale burkinabè depuis plus de trente ans. Ancien agent de la Radiotélévision du Burkina (RTB) qu’il a quittée au début des années 1990 pour suivre sa passion, il est devenu un pionnier du management culturel au Burkina Faso. Producteur, éditeur de musique et consultant, il a dirigé plusieurs structures comme Sud Emblèmes et a formé de nombreux cadres du milieu.

Témoignages et prestations artistiques en hommage au manager Dabs
Témoignages et prestations artistiques en hommage au manager Dabs

Au cours de la soirée, l’intéressé a partagé son émotion face à cette reconnaissance. Il a notamment expliqué son choix de carrière à une époque où le métier était méconnu.

« Moi je ne voulais pas faire la musique mais je disais que je voulais gérer la musique, faire le management. Au moment-là où le métier de management, personne ne le connaît ici. J’ai dû me convertir entre-temps en promoteur de spectacles pour pouvoir survivre», a-t-il expliqué.

Abou Dabs entouré des acteurs culturels
Abou Dabs entouré des acteurs culturels

L’événement, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Les Héros de la Culture », vise à honorer les personnalités culturelles de leur vivant. Pour Fade Adams, l’initiateur du projet, le choix de Dabs s’imposait par son engagement constant pour l’identité nationale.

Fadi Adams expliquant le concept de l’hommage aux vivants
Fade Adams expliquant le concept de l’hommage aux vivants

« L’initiative c’est pour honorer les fils et filles du Burkina Faso qui ont pris à cœur de valoriser leur propre culture nationale. Aujourd’hui, nous avons choisi Abou Dabs parce que c’est quelqu’un qui valorise, il promeut son combat, c’est la culture burkinabè ou rien »,  a-t-il déclaré .

Remise d'attestation de reconnaissance a des acteurs culturels
Remise d’attestation de reconnaissance à des acteurs culturels

Cette approche a également été saluée par les autorités présentes. Moussa Dicko , représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a souligné l’importance de dire merci aux acteurs de l’ombre avant qu’il ne soit trop tard.

Abou Dabs lors de son allocution devant les acteurs culturels.
Abou Dabs lors de son allocution devant les acteurs culturels.

« Rendre hommage à un acteur culturel de son vivant, je pense que c’est à saluer et à encourager puisque nous savons tous qu’il y en a beaucoup qui travaillent pour le secteur et ce n’est pas évident que, pendant qu’ils soient encore là, on ait un temps pour leur dire merci »  a-t-il souligné.

La cérémonie, rythmée par des témoignages et des prestations artistiques, s’est achevée par des remises d’attestations. Pour finir Aboudou Dabo a lancé un appel à la nouvelle génération de managers, en les invitant à la rigueur professionnelle.

« Je leur demande de mieux se former et de toujours penser au pays. Si tu refuses de te former, bah évidemment, tu auras des limites quelques années plus tard», a-t-il lancé.

Le public de l'Espace Concerto+ acclame le parcours du manager
Le public de l’Espace Concerto+ acclame le parcours du manager

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Akim KY

Burkina 24

     
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