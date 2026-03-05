Voiries à Ouagadougou : Hommages posthumes à trois dignes fils burkinabè

Trois voiries urbaines de trois arrondissements de la commune de Ouagadougou ont été officiellement baptisées. Elles portent désormais les noms de trois dignes fils burkinabè. Les cérémonies officielles consacrant lesdits actes de baptême sont successivement intervenues, ce jeudi 5 mars 2026, dans l’arrondissement 4, 10 et 12, sous la présidence de Pingdwendé Dieudonné Ouédraogo, 1er Vice-président, représentant le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune.

La voirie urbaine longeant le parc urbain bangreweogo, côté ouest et débutant au sud par le pont-intendant militaire Mamadou Sanfo et finissant au nord par la place de l’Union africaine, est dénommée avenue Moustapha Laabli Thiombiano. L’Avenue Moustapha Laabli Thiombiano est située au secteur 21, dans l’arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou.

Selon Pingdwendé Dieudonné Ouédraogo, le 1er Vice-président, représentant le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, cette décision du Conseil de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou est une reconnaissance vis-à-vis des œuvres de « l’homme aux mille idées », de l’acteur culturel, de l’homme pionnier dans le monde des médias burkinabè au profit de la nation entière.

Pour la veuve Safiatou Thiombiano, rendre hommage à feu Moustapha Laabli Thiombiano, c’est honorer une épouse, un père aimant, un frère, mais surtout l’esprit d’innovation d’un homme, la liberté d’expression, l’audace et la créativité burkinabè. Safiatou Thiombiano, au nom de la famille Thiombiano et alliés, a témoigné sa gratitude aux autorités du Burkina Faso pour avoir « transformé sa mémoire en héritage collectif ».

Le 1er professeur agrégé de chirurgie générale au Burkina Faso

Les rues précédemment identifiées par les numéros 44.90 et 44.270 porteront désormais le nom rue Pr Amadou Sanou, a fait savoir le 1er Vice-président de la commune de Ouagadougou. Ce baptême, a-t-il expliqué, est une reconnaissance pour les contributions multiples et multiformes du Pr Sanou dans le domaine de la santé humaine, la formation de plusieurs promotions de médecins et de chirurgiens.

« C’est un geste de reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour la nation burkinabè et un rappel de l’importance de son œuvre », a aussi fait remarquer l’autorité.

Les rues 44.90 et 44.270, situées au secteur 44 dans l’arrondissement 10, débutent sur le boulevard des Tansoba Fiid-Laado et s’étendent à l’avenue Sibiri Patrice Zagré. Abdourahamane Gabriel Sanou, au nom de la famille du Pr Amadou Sanou, a dit sa gratitude et remercié pour ce geste qui honore leur famille.

Feu Pr Amadou Sanou a été le 1er professeur agrégé de chirurgie générale au Burkina Faso et le 1er président de l’Ordre unique des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Il est le fondateur de la Nouvelle clinique du centre de Ouagadougou.

1er directeur de l’Agence voltaïque de presse

La voirie urbaine, précédemment identifiée sous le numéro 53.04, débutant à l’ouest par l’avenue Mouammar Khadafi et finissant à l’est par l’avenue Sotigui Kouyaté, a été baptisée au nom de Bazomboué Djoby François Bassolet. Elle est située au secteur 53, dans l’arrondissement 12 de la commune.

Feu Bazomboué fut journaliste, historien, homme de culture, 1er directeur de l’Agence voltaïque de presse (AVP) aujourd’hui Agence d’information du Burkina (AIB)… Le 1er Vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a avancé, au regard des multiples contributions du disparu à la nation burkinabè, que la Commune de Ouagadougou, reconnaissante, a décidé de baptiser, pour la postérité, une avenue en son nom.

« Nous voudrions traduire toute notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités nationales à travers celles communales et d’arrondissement qui contribuent à perpétuer l’image d’un illustre homme de presse, de culture et surtout un patriote sincère », a déclaré Benjamin Bassolet au nom de la famille de Bazomboué Djoby François Bassolet.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24