Retour des Afro descendants au Burkina Faso : La délégation échange avec le Chef de la diplomatie

Les Afro descendants sont de retour au Burkina Faso. La délégation a été reçue en audience, le mercredi 4 mars 2026, par le ministre des Affaires étrangères SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, accompagné du ministre délégué Madame Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE et d’autres collaborateurs.

Cette délégation de l’Institut de Développement de la Diaspora (ADDI) effectue une deuxième visite au pays des Hommes intègres, dans le cadre de l’initiative de reconnexion avec les racines ancestrales africaines et de la mise en œuvre d’un programme d’investissement et de soutien au développement du pays.

A cette audience avec le ministre des Affaires étrangères, la cheffe de la délégation Dr Arikana CHIHOMBORI, a indiqué qu’il s’agit d’une mission avancée de ADDI, pour préparer le retour et la participation des Afro descendants en avril prochain, à la fête de la culture SNC 2026 à Bobo-Dioulasso.

L’ADDI compte faire une participation réussie à la biennale culturelle à travers l’organisation d’un défilé de mode en coiffure et une compétition de danse.

De ce fait, la présidente invite les acteurs culturels burkinabè à participer massivement à ces activités.

«Nous présenterons le meilleur de ce que l’Afrique a à offrir. nous voulons que les danseurs traditionnels du Burkina Faso participent. Le vainqueur de la compétition de danse voyagera avec nous en Afrique du Sud où il affrontera des danseurs sud-africains en septembre,» a indiqué la présidente de ADDI.

Elle a également évoqué l’organisation d’une journée de discussions, sur les thématiques de la femme africaine, de la libération de l’Afrique, et de la promotion de la jeunesse burkinabè.

Il faut noter également que la délégation est composée de plusieurs expertises dans les domaines de la construction d’infrastructures, de la logistique, des technologies entre autres, désireux d’accompagner le développement au Burkina Faso à travers des investissements. Le ministre des Affaires étrangères se réjouit d’accueillir les membres de la diaspora africaine « chez eux » au Burkina Faso.Il les a félicités par avance pour les initiatives dans les domaines des investissements et de promotion de la culture africaine.

Selon SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, ce sont des initiatives pertinentes et des projets impactants, que son département n’hésitera pas à accompagner dans leur concrétisation.Il a salué le dynamisme et l’engagement de la présidente de l’ADDI et de toutes ses équipes de la diaspora africaine, pour renforcer la coopération avec le Burkina Faso.