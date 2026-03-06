20 ans d’excellence musicale de Floby : Un concert géant le 11 avril pour célébrer l’odyssée du « King Zodanga »

De 2006 à 2026, l’histoire de la musique burkinabè s’est aussi écrite au rythme de la voix de Floby. Durant deux décennies, l’artiste a bercé le cœur de toute une nation. Pour marquer cette étape historique, la structure Black Life a annoncé, lors d’un point de presse le jeudi 5 mars 2026, à Ouagadougou, un concert gala prévu pour le 11 avril 2026,à la salle des Banquets de Ouaga 2000.

Il est sans conteste l’une des plus belles signatures vocales du Burkina Faso. Floby : un nom qui résonne de génération en génération et qui continue d’écrire, à l’encre de son talent, les plus somptueuses pages de notre patrimoine musical.

Fort d’une discographie riche de sept albums d’exception, il a raflé les distinctions les plus prestigieuses. Sur les scènes nationales comme à l’international, chaque fois qu’il s’empare d’un micro, il fait vibrer l’âme du Pays des Hommes Intègres et porter haut les couleurs du drapeau burkinabè.

Riche de ce héritage, l’artiste se prépare à franchir le cap symbolique des 20 ans de carrière. 20 années de passion, de scène et de partage. Pour honorer ces deux décennies de présence magistrale, la structure Black Life orchestre un événement d’exception, une soirée de prestige à la mesure du destin hors norme du « King Zodanga ».

Pour Amed Traoré, directeur de la structure Black Life et promoteur de l’événement, ce concert sera à la démesure du talent de l’artiste. « Comme vous le savez, l’approximation n’a pas sa place dans nos productions. Pour honorer un monument de la trempe de Floby, nous préparons une expérience inédite, une célébration de haut vol sur tous les plans », a-t-il affirmé.

Pour Floby, ce jubilé est avant tout celui du cœur. Reconnaissant pour l’amour indéfectible de ses fans, l’artiste a tenu à rendre hommage à son public. « Je suis fier d’appartenir à ce peuple. Merci pour ces 20 ans de fidélité. Le chemin a été long. 20 ans, ce n’est pas rien ! En 2006, je n’aurais jamais imaginé être là aujourd’hui. Si Floby est ce qu’il est, c’est grâce à chacun de vous », a-t-il lancé.

Au sommet de cette célébration, un concert 100 % live transportera les fans à travers les plus grands succès de cette icône de la musique burkinabè. La soirée se veut une parenthèse enchantée avec une ambiance feutrée et conviviale, sublimée par un apéro dînatoire et une sélection de champagnes fins.

Le rendez-vous est donc pris pour le 11 avril 2026 dans la Salle des Banquets de Ouaga 2000, un écrin à la démesure de cet hommage. Pour assister à cette soirée, les billets sont disponibles aux tarifs de 50 000 FCFA, 100 000 FCFA et 200 000 FCFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24