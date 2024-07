Burkina Faso : Le nouvel album de Floby officiellement lancé

publicite

L’artiste burkinabè Floby a procédé à la dédicace de son 7e album, le dimanche 30 juin 2024. Fort de 18 titres d’une diversité rythmique, l’album baptisé « Burkina Faso » vient célébrer les 18 années de carrière de l’artiste, qui se positionne comme l’une des figures emblématiques de la musique burkinabè.

Floby, un nom qui a marqué les cœurs des mélomanes. Depuis 18 ans, il égaye ses mélomanes avec ses différentes sorties musicales. Des tubes, des collaborations de belle facture, des trophées, il en a raffolé. Son nom rime avec des mélodies et des pas de danse.

Chaque 30 juin, tous les trois ans, il vient au cœur de l’actualité musicale avec un album. Une fois de plus, il n’a pas trahi ses fans. Il est de retour sur l’arène musicale, avec un nouvel album, et non des moindres. « Burkina Faso », c’est le nom donné au joyau.

Riche de 18 titres, dont lui seul détient le secret, Floby a une fois de plus montré qu’il est le « Baba » de la musique burkinabè. Véritable cocktail rythmique, l’artiste a abordé des thématiques en lien avec la société.

« J’ai Baptisé cet album Burkina Faso, pour dire à ceux qui veulent mettre de l’huile sur le feu en disant que le Burkina Faso est une zone rouge, je veux leur dire que c’est faux ce qu’ils veulent faire croire. C’est vrai que nous traversons des moments difficiles, mais nous vivons », a déclaré le King Zodanga.

L’album est désormais disponible en support clé USB au prix de 15 000 FCFA. Il sera publié dans les jours à venir sur les plateformes de streaming.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

