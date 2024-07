1er Tournoi Maracana d’intégration associative et de vivre ensemble : L’association Renaissance FC championne

C’en est fini pour la première édition du tournoi Maracana dénommé « tournoi d’intégration associative et de vivre ensemble » depuis le dimanche 30 juin 2024. 16 associations au départ ont formé des équipes pour rivaliser autour du ballon rond. Tous, avec pour objectif de promouvoir le vivre ensemble au Burkina Faso. A l’arrivée, l’association des Burkinabè ressortissants de Divo, en Côte d’Ivoire et vivant au Burkina Faso (Renaissance FC) a remporté le trophée sur un score de 1 but à 0.

Rassembler des associations autour du ballon rond pour promouvoir le vivre ensemble, était l’objectif de la première édition du tournoi Maracana d’intégration associative et de vivre ensemble. La finale de la première édition de cette compétition s’est tenue le dimanche 30 juin 2024.

Une finale qui s’est tenue à l’issue de la participation de 16 associations. A cette finale, après une première mi-temps bien corsée avec beaucoup d’abnégation c’est bien un score de 1 but à 0 qui a séparé les acteurs à la pause. Laissant place à la deuxième période toujours avec beaucoup d’engagement.

A l’arrivée, l’association des Burkinabè ressortissants de Divo, en Côte d’Ivoire et vivant au Burkina Faso (Renaissance Fc) s’est imposée face à l’équipe de l’Union des Elèves et Étudiants Ressortissants de Guiberoua (Côte d’Ivoire) vivants au Burkina Faso (UDEERG/BF). Cette victoire a été possible grâce à l’unique but de la rencontre.

Pour Brahima Sawadogo, capitaine de l’équipe championne, c’est un honneur de remporter cette première édition. « C’est un honneur pour tout participant de sortir vainqueur de toute compétition. Depuis hier nous avons commencé à batailler et Dieu a fait grâce aujourd’hui nous avons pu remporter ce trophée. On ne peut qu’être fiers et contents », a dit le capitaine de l’équipe vainqueur.

C’est également l’objectif visé par l’organisation de cette compétition selon le promoteur Ousseni Sangla. Le football est unificateur et promoteur du vivre ensemble à l’écouter. « En tant que jeune, nous essayons d’apporter une touche à travers ce Maracaña. Le choix des associations est motivé par le fait qu’elles sont les lieux d’entraide, de solidarité et de partage d’idéal commun. Regrouper plusieurs associations reviens à regrouper la jeunesse burkinabè autour du sport. Cela permet aux jeunes de se retrouver et de nouer les contacts», a martelé le promoteur.

Cette première édition s’est tenue sur le terrain stade de France du quartier 1200 de Ouagadougou. «Maracana, facteur de cohésion sociale et de maintien de la santé » est le thème retenu à cette édition. La première équipe, les vainqueurs de l’édition sont répartis avec une enveloppe, des médailles et un trophée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

