Wallet to Bank, la nouvelle solution de Orange Money et la Poste Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Orange Money et la Poste Burkina Faso ont renforcé leur partenariat à travers la signature d’une convention marquant le lancement de la solution Wallet to Bank. C’est une initiative qui a pour objectif d’offrir aux clients de ces deux institutions des facilités de transaction entre leur compte courant et leur compte Orange Money.

La suite après cette publicité

C’est désormais possible d’envoyer de l’argent à partir du compte Orange Money sur son compte Poste et vice versa. La solution Wallet to Bank entre Orange Money et la Poste Burkina Faso est une solution qui vise à simplifier et à sécuriser les transferts d’argent entre les portefeuilles électroniques et les comptes traditionnels.

Ce nouveau produit, selon Alimata Touré/Yao, la directrice de Orange Money, a été conçu dans l’optique de développer la digitalisation au Burkina Faso et d’apporter de nouvelles solutions à l’expérience client.

En d’autres termes, c’est une solution, argue-t-elle, qui va permettre aux clients d’effectuer des transactions en temps réel soit pour épargner, soit pour gérer des instances sans restriction. « Cet accord de partenariat permettra à nos clients communs d’établir une liaison entre leur compte postal d’épargne et leur compte orange money afin d’effectuer en temps réel des transferts d’argent entre ces deux comptes, et de consulter le solde du compte postal d’épargne », a-t-elle soutenu.

Concernant le fonctionnement de la solution Wallet to Bank, Alimata Touré/Yao a notifié sa simplicité. « Il y a deux possibilités. Si vous avez besoin d’épargner dans votre compte postal vous allez dans le menu Orange Money en faisant *144#, vous suivez le menu, vous choisissez la Poste Burkina et vous faites l’opération d’épargner dans votre compte postal, donc vous enlevez un peu d’argent dans votre compte Orange Money et vous déposez automatiquement dans votre compte postal.

L’autre situation également possible si vous avez par exemple une urgence à régler, vous allez dans le même menu avec le même code d’accès pour enlever de l’argent dans votre compte postal pour approvisionner votre compte Orange Money », a-t-elle expliqué.

En outre, Ibrahim Saba, le directeur général de la Poste Burkina, a salué le bien fondé du partenariat qui depuis le lancement de sa phase pilote ne produit que des résultats satisfaisants. Il a ajouté que la solution Wallet to Bank va contribuer à l’optimisation de la capacité d’inclusion financière de la Poste Burkina Faso.

« En terme de proposition de valeurs pour les parties prenantes, il s’agira d’améliorer le processus de collecte de l’épargne en dehors des guichets des agences de la Poste Burkina Faso, d’offrir un moyen de paiement souple et sécurisé à la clientèle, d’améliorer le parcours et l’expérience client. Également, de renforcer la capacité de résilience des populations burkinabè, d’améliorer la visibilité et la performance de nos entreprises respectives et enfin de contribuer au développement socioéconomique du pays », a-t-il souligné.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite