CERFI : 194 auditeurs reçoivent leur parchemin de fin de lecture du Saint Coran à Ouagadougou

Le Cercle d’Étude, de Recherche et de Formation Islamique (CERFI) a organisé, le dimanche 12 avril 2026, la cérémonie de fin de lecture du Saint Coran de sa 9e promotion. L’événement s’est tenu au pavillon « Le Soleil Levant » du SIAO, en présence de plus de 1 000 participants venus de divers horizons.

Le président du Bureau exécutif national du CERFI, Hamidou Yaméogo, a fait savoir que cette promotion baptisée « At-Tawfiq » compte 194 auditeurs, dont 127 femmes et 67 hommes.

« Ce nom de baptême a été choisi en tenant compte de l’actualité. [At-Tawfiq] Il faut que les gens soient humbles, qu’ils soient des gens qui pardonnent, des gens qui sont tolérants, des gens qui n’aiment pas l’injustice et qui sont des hommes de paix », a précisé le président du CERFI.

Au-delà de la formation religieuse, le CERFI entend promouvoir le vivre-ensemble harmonieux. Pour Hamidou Yaméogo, la maîtrise du Saint Coran contribue à forger des citoyens capables de cohabiter pacifiquement avec toutes les composantes de la société.

Il a rappelé l’exemple du Prophète (PSL) qui a vécu en parfaite symbiose avec des communautés non musulmanes, soulignant ainsi l’importance du respect mutuel et de la cohésion sociale.

« Nous sommes des musulmans, nous vivons à côté des gens qui ne sont pas musulmans. Le prophète (PSL) lui-même a vécu à Médine, il a vécu avec des non-musulmans et il a vécu en parfaite symbiose avec ces gens-là. Donc, si nous connaissons notre religion, si nous apprenons le Coran, nous savons comment nous contenir et comment faire pour vivre avec tout le monde », a-t-il expliqué.

Parrain de la cérémonie, El Hadj Issaka Sam a salué le travail du CERFI, qu’il considère comme un pionnier dans la promotion des valeurs islamiques au Burkina Faso. «Le CERFI c’est le cœur de l’islam au Burkina Faso, aujourd’hui ils sont à la 9e édition. Je remercie leur président, il est un visionneur, qu’il continue dans ce sens et qu’Allah le bénisse », a-t-il indiqué.

Parmi les lauréats, Adja Awa Bérété/Sirma, septuagénaire, a partagé son émotion après plusieurs années d’apprentissage. « Il y a 10 ans que j’allais assister aux séances de lecture. Mais je voulais vraiment me perfectionner, et aujourd’hui je rends grâce, c’est une immense joie pour moi », a-t-elle confié.

Organisée tous les deux ans, cette cérémonie s’inscrit dans la mission du CERFI de promouvoir les valeurs spirituelles, éducatives et sociales à travers l’apprentissage du Saint Coran.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24