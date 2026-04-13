CERFI : 194 auditeurs reçoivent leur parchemin de fin de lecture du Saint Coran à Ouagadougou

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 2 minutes de lecture

Le Cercle d’Étude, de Recherche et de Formation Islamique (CERFI) a organisé, le dimanche 12 avril 2026, la cérémonie de fin de lecture du Saint Coran de sa 9e promotion. L’événement s’est tenu au pavillon « Le Soleil Levant » du SIAO, en présence de plus de 1 000 participants venus de divers horizons.

Le président du Bureau exécutif national du CERFI, Hamidou Yaméogo, a fait savoir que cette promotion baptisée « At-Tawfiq » compte 194 auditeurs, dont 127 femmes et 67 hommes.

« Ce nom de baptême a été choisi en tenant compte de l’actualité. [At-Tawfiq] Il faut que les gens soient humbles, qu’ils soient des gens qui pardonnent, des gens qui sont tolérants, des gens qui n’aiment pas l’injustice et qui sont des hommes de paix », a précisé le président du CERFI.

Lire également 👉Mohamed Wandaogo, lauréat de l’édition 2026 du Coran d’Or

Au-delà de la formation religieuse, le CERFI entend promouvoir le vivre-ensemble harmonieux. Pour Hamidou Yaméogo, la maîtrise du Saint Coran contribue à forger des citoyens capables de cohabiter pacifiquement avec toutes les composantes de la société.

Dr Hamidou Yaméogo, président du Bureau Exécutif National du CERFI

Il a rappelé l’exemple du Prophète (PSL) qui a vécu en parfaite symbiose avec des communautés non musulmanes, soulignant ainsi l’importance du respect mutuel et de la cohésion sociale.

« Nous sommes des musulmans, nous vivons à côté des gens qui ne sont pas musulmans. Le prophète (PSL) lui-même a vécu à Médine, il a vécu avec des non-musulmans et il a vécu en parfaite symbiose avec ces gens-là. Donc, si nous connaissons notre religion, si nous apprenons le Coran, nous savons comment nous contenir et comment faire pour vivre avec tout le monde », a-t-il expliqué.

Elhadj Issaka SAM parrain de la cérémonie

Parrain de la cérémonie, El Hadj Issaka Sam a salué le travail du CERFI, qu’il considère comme un pionnier dans la promotion des valeurs islamiques au Burkina Faso. «Le CERFI c’est le cœur de l’islam au Burkina Faso, aujourd’hui ils sont à la 9e édition. Je remercie leur président, il est un visionneur, qu’il continue dans ce sens et qu’Allah le bénisse », a-t-il indiqué.

Adja Awa BERETE/SIRMA Lauréate

Parmi les lauréats, Adja Awa Bérété/Sirma, septuagénaire, a partagé son émotion après plusieurs années d’apprentissage. « Il y a 10 ans que j’allais assister aux séances de lecture. Mais je voulais vraiment me perfectionner, et aujourd’hui je rends grâce, c’est une immense joie pour moi », a-t-elle confié.

Lire aussi 👉Tougan : La 103ᵉ édition du Tafsir, un plaidoyer spirituel pour le retour de la paix

Organisée tous les deux ans, cette cérémonie s’inscrit dans la mission du CERFI de promouvoir les valeurs spirituelles, éducatives et sociales à travers l’apprentissage du Saint Coran.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 2 minutes de lecture
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Aboudou Dabo Dabs, honoré pour ses 30 ans de carrière culturelle

Aboudou Dabo « Dabs » : 30 ans de combat pour la musique, une soirée pour l’histoire

il y a 3 heures

Nakambé : Le Petit Séminaire de Baskouré triomphe à la 5e édition des « Lecteurs d’Or » à Koupéla

il y a 3 heures

Solidarité à Tougan : Le Chef de Canton de Louta apporte son soutien aux VDP et aux déplacés

il y a 18 heures

Iran–USA : Echec des négociations au Pakistan, J.D. Vance claque la porte

il y a 18 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page