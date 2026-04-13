Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 6 au 12 avril 2026 au Burkina Faso

Du 6 au 12 avril 2026, le Burkina Faso a enregistré une actualité particulièrement dense, marquée par des avancées sécuritaires, des réformes institutionnelles, des initiatives citoyennes et des performances sportives. Retour sur les faits majeurs de la semaine.

Le ministère en charge de la Sécurité a officiellement lancé la phase pilote de la vidéo-verbalisation dans la capitale. Ce dispositif technologique vise à renforcer la discipline sur les routes et à lutter contre les comportements à risque tels que le non-respect des feux tricolores, les excès de vitesse, l’usage du téléphone au volant ou encore le non-port du casque et de la ceinture de sécurité.

Une fois les infractions constatées, les contrevenants reçoivent un message accompagné de l’amende à payer via la plateforme Faso Azerka. Les autorités estiment que le dispositif pourrait contribuer à mobiliser plus de 50 millions de FCFA par jour. Dans cette première phase, seuls les véhicules sont concernés, avant une extension progressive aux engins à deux roues et à l’ensemble du territoire.

Fiscalité : Vers la modernisation avec la facturation électronique

Dans la même dynamique de modernisation, la Direction générale des impôts a annoncé le lancement de la procédure d’homologation des systèmes de facturation électronique (SFE). Les entreprises et fournisseurs de solutions sont invités à soumettre leurs dossiers dès le 15 avril 2026 à la Direction générale des impôts. Cette réforme vise à améliorer la transparence des transactions et à renforcer la traçabilité dans la gestion fiscale.

Souveraineté alimentaire : 2 610 VDP agricoles prêts à l’action

Sur le plan agricole, 2 610 Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) agricoles, dont 376 femmes, ont été déclarés aptes après une formation au centre national de Badnogo. Ces « sentinelles de la terre » ont été formées au civisme, au patriotisme et aux techniques agricoles et opérationnelles.

Ils auront pour mission de contribuer au renforcement de la souveraineté alimentaire du pays dans le cadre de la Révolution progressiste populaire.

Armée : Un nouveau commandement au Bataillon du Génie militaire

Le lieutenant-colonel Tiendrébéogo Michaël a pris les commandes du Bataillon du Génie militaire à Ouagadougou. Officier expérimenté, formé notamment à Saint-Cyr et en Allemagne, il succède au lieutenant-colonel Yoni Ghislain Nategwendé. Sa mission consistera à renforcer les capacités d’appui des unités du génie dans les opérations militaires.

Citoyenneté et valeurs nationales : Des initiatives de sensibilisation

À Tougan, une conférence publique organisée par la Grande Chancellerie des Ordres Burkinabè a permis de sensibiliser les citoyens aux symboles de l’État et aux valeurs civiques. L’objectif est de renforcer le respect des emblèmes nationaux tels que le drapeau, l’hymne et la devise.

Par ailleurs, à Ouagadougou, une vingtaine de couples ont officialisé leur union lors d’un mariage collectif à la mairie de l’arrondissement 11, un acte symbolique d’engagement civil et social.

Dans le même esprit patriotique, les membres du Conseil constitutionnel arborent désormais des tenues en Faso Dan Fani, valorisant ainsi le consommer local et le savoir-faire textile burkinabè.

Sport : Les Étalons U15 dames battues en finale

Sur le plan sportif, les Étalons filles U15 ont manqué de peu le sacre au Championnat d’Afrique scolaire. Opposées au Ghana en finale, elles se sont inclinées lors de la séance des tirs au but, au terme d’un match très disputé au Zimbabwe.

Culture sportive : Le Tour féminin Yennenga en approche

Le cyclisme féminin sera à l’honneur avec la première édition du « Tour féminin Yennenga », prévue du 13 au 19 avril 2026. La compétition traversera six régions du Burkina Faso sur une distance totale de 373,6 km, avec la participation d’équipes venues de sept pays.

Culture : Suspense autour des Kundé d’or 2026

Enfin, la scène musicale nationale est en effervescence avec les nominations des Kundé d’or 2026. Dans les catégories phares, plusieurs artistes se disputent les distinctions, notamment dans les catégories du meilleur artiste féminin et des chansons d’inspiration traditionnelle.

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Ainsi s’achève le récapitulatif de l’actualité du 6 au 12 avril 2026, une semaine riche en décisions, en engagements citoyens et en événements marquants dans tous les secteurs de la vie nationale.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24