Kundé d’or 2026 : Qui de Privat, Reman ou Tanya pour le sacre ?

‎‎Le commissariat général des Kundé a levé le voile, ce jeudi 9 avril 2026, sur les artistes en lice pour la 24e édition des trophées de la musique au Burkina Faso. Cette année, l’événement revêt un caractère historique puisqu’il marque également son 25e anniversaire. Entre records de production et compétition acharnée pour le Kundé d’or, voici ce qu’il faut retenir de cette annonce.

‎‎Pour cette édition anniversaire, les critères d’éligibilité concernaient les œuvres produites et diffusées entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026. Le commissaire général, Salfo Soré (Jah Press), s’est félicité du dynamisme exceptionnel de la scène culturelle.

‎‎Il a expliqué qu’au total, ce sont 1 331 œuvres qui ont été recensées, impliquant 175 artistes et 257 clips vidéo. « La production a doublé, ce qui témoigne d’un travail de fond remarquable de nos créateurs. Cette profusion de matière est essentielle pour la qualité de notre sélection », a souligné le commissaire général des KUNDÉ.

‎‎En effet, la compétition s’annonce serrée avec 10 prix principaux et 5 prix spéciaux. L’attention se cristallise particulièrement autour du Kundé d’or, où trois figures majeures de la musique urbaine s’affrontent. Il s’agit de Privat, Reman et Tanya.

‎Aperçu des nominations principales

‎‎Kundé du meilleur artiste de musique religieuse : Abbé Romain Antoine Sawadogo, Sœur Inès Nadine Kantiono, Toussy.

‎‎Meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle : Burkindi (Marie Gayéri), Rakiré (Tanya feat. Zoug-Nazagmda & Nana Bibata), Ropero (Reman).

‎‎Kundé du meilleur artiste féminin : Audrey, Marie Gayéri, Tanya.

‎‎Révélation et Espoir : Les artistes Hakhwa et Mas B réalisent la performance d’être nommés dans ces deux catégories phares.

‎‎Fidèles à leur dimension continentale, les Kundé décerneront également cinq prix spéciaux pour célébrer l’excellence au-delà des frontières. ‎Il s’agit notamment du meilleur artiste de la diaspora; meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso; meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest; meilleur artiste de l’Afrique centrale et le meilleur featuring de l’intégration africaine.

‎‎Le point d’orgue de cette célébration aura lieu le vendredi 8 mai 2026. La salle des Banquets de Ouaga 2000 accueillera la grande soirée de gala pour la remise des trophées, promettant un spectacle à la hauteur de ce quart de siècle d’existence.