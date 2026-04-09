Burkina Faso : Barka Énergies renforce sa relation clients et annonce une innovation avec la B-card

Dans le cadre du renforcement de la collaboration avec sa clientèle, notamment les grands comptes tels que les mines, les stations, les entreprises et les unités industrielles, Barka Énergies a tenu, ce jeudi 9 avril 2026, sa première convention clients B&B et mines. L’objectif était d’échanger avec eux et de leur présenter ses projets d’avenir en vue d’une collaboration saine et fructueuse.

Barka Énergies SA est allée à l’écoute de ses clients. L’objectif de cette rencontre B to B et mines, selon le directeur général de l’entreprise, Vincent Ouédraogo, est de rassurer les clients qu’ils bénéficieront de la même qualité de service que celle dont ils profitaient sous Total Énergies.

“C’est pour nous, l’occasion de rassurer tout le monde que non seulement les standards auxquels ils étaient habitués vont se poursuivre mais aussi nous allons renforcer la qualité de nos produits et de nos services. Et aussi leur présenter les projets que nous avons pour justement améliorer nos prestations à leur égard”, a-t-il signifié.

Vincent Ouédraogo a appelé ses clients à leur faire confiance et à leur faire part de leurs différentes attentes afin de pouvoir répondre à leurs besoins actuels et futurs. “Nous avons de très bonnes pratiques dont nous avons héritées de Total Énergies, c’est vrai mais nous connaissons mieux le terrain, nous sommes devenus des acteurs locaux à 100% et nous sommes plus argiles désormais pour leur offrir de meilleure qualité de services et de produits”, a-t-il soutenu.

Il a rassuré les Burkinabè qu’ils offriront des produits de meilleure qualité, comme le faisait Total Énergies. Selon lui, c’est le même personnel qui travaille pour Barka Énergies, donc il n’y a pas de souci à se faire à ce sujet. “Nous travaillons avec tout le personnel laissé par Total Énergies, et ce personnel a toujours contribué à faire la différence sur la place du marché.

C’est vrai que Total Énergies a sa politique mais cette politique était portée par des hommes et des femmes dans la société, et c’est ce personnel qui est là. Et donc il n’y a pas de doute que cette expérience avec la fierté que nous avons de mieux faire qu’avant”, a-t-il affirmé.

Par la même occasion, les responsables de Barka Énergies ont présenté leur nouvelle carte B-card, qui sera bientôt lancée. Eugénie Ouédraogo/Toé, directrice commerciale, a indiqué que la première différence est que la nouvelle carte est conçue localement par Excelis, une filiale du groupe Coris Invest.

“Cette carte est comme les cartes bancaires parce que Excelis est en charge de la création des cartes bancaires de tout le groupe Coris. Et donc, cette société a bien voulu nous accompagner aussi pour qu’on puisse avoir notre propre carte B-card”, a-t-elle renseigné.

Elle a ajouté que cette carte renferme toutes les sécurités qu’ont les cartes bancaires et offre plusieurs avantages. “Avec cette carte, on peut faire le rechargement avec le mobile money, on peut avoir des messages push sur le web sur toutes les transactions qui se font sur la carte. Vraiment c’est une révolution, c’est une transformation pour pouvoir suivre justement la digitalisation qu’on connait dans le monde”, a-t-elle commenté.

Dieudonné Sawadogo, comptable matière à la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, a salué la collaboration entre les deux institutions.

“Le trésor public a ses services un peu beaucoup déconcentrés, nous avons un réseau très vaste, cela fait que nous utilisons de moyens logistiques. Et il va de soi que l’énergie, le carburant puisse être disponibilisé en temps réel (…) et chaque fois nous sollicitons les recharges (des cartes), ils sont prompts et opérationnels. Les difficultés ne manquent pas mais nous apprécions la façon dont c’est résolu”, a-t-il dit.

Par ailleurs, Barka Énergies appelle tous les détenteurs des anciennes cartes, encore non utilisées, à les utiliser d’ici le 1er mai 2026, date à laquelle les nouvelles cartes seront mises en circulation.

W.S

Burkina 24