Grande Chancellerie à Tougan : Des citoyens désormais « ambassadeurs » des symboles nationaux

Le jeudi 9 avril 2026, la salle polyvalente de Tougan a accueilli une conférence publique sur les symboles de l’État et les valeurs civiques. Cette rencontre, organisée par la Grande Chancellerie des Ordres Burkinabè, s’inscrit dans le cadre de la troisième édition des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC).

La séance a été présidée par le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, en présence d’une délégation venue de Ouagadougou. L’objectif était de rappeler les règles d’utilisation des emblèmes nationaux tels que le drapeau, l’hymne, les armoiries et la devise.

Selon Dauphini Tamini, responsable à la Grande Chancellerie et chef de mission, cette activité répond à un besoin de pédagogie. « Ce sont des décrets, ce sont des textes qui étaient censés être connus par tous les Burkinabè.

Les participants, au sortir de cette conférence, deviennent des relais de la Grande Chancellerie. S’ils voient quelqu’un qui utilise mal ces symboles, ils vont l’interpeller », a-t-il expliqué. Il a précisé que cette mission de sensibilisation couvre plusieurs autres localités du pays, notamment à l’Est, au Sahel et dans les Hauts-Bassins.

Le Haut-Commissaire du Sourou a salué la forte mobilisation des habitants, tout en soulignant que la connaissance des textes est essentielle pour la cohésion nationale.

« Il s’est agi de rappeler aux participants quels sont les symboles de la Nation, de les familiariser également avec les valeurs civiques et patriotiques auxquelles chaque citoyen doit s’adapter. Cette conférence a permis de corriger ces petites lacunes pour marcher conformément aux textes en vigueur », a déclaré Désiré Badolo.

Du côté des participants, la satisfaction était manifeste. Adeline Ki-Toé a témoigné de l’utilité des échanges pour son quotidien. « Je suis vraiment sortie instruite, satisfaite des questions-réponses. Je prends la ferme résolution de sensibiliser autour de moi le respect des couleurs du Burkina Faso et des autorités de ce pays », a-t-il confié.

Cette conférence marque la fin de la première phase des journées d’engagement patriotique pour cette année 2026. Les autorités locales espèrent que les connaissances partagées permettront une meilleure appropriation des symboles républicains dans la province du Sourou.

Akim KY

Burkina 24