Sourou : Lancement de la 3e édition des Journées Nationales d’Engagement Patriotique

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Civisme fiscal : Le Haut-Commissaire prêche par l’exemple à la Direction des Impôtsmobilisation des ressources à la Direction des Impôts.
Civisme fiscal : Le Haut-Commissaire prêche par l’exemple à la Direction des Impôtsressources à la Direction des Impôts.

Le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a officiellement lancé la première phase de la 3e édition des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC) ce jeudi 26 mars 2026 à Tougan.

Cette troisième édition, placée sous le thème de la souveraineté alimentaire, a débuté par la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Le slogan retenu pour cette année, « Mon assiette, ma fierté ! », souligne l’importance de la production et de la consommation des produits locaux pour l’économie nationale.

La montée des couleurs marque le début des JEPPC 2026
La montée des couleurs marque le début des JEPPC 2026

Après la cérémonie officielle, le Haut-Commissaire s’est rendu à la Direction Provinciale des Impôts du Sourou. Il y a lancé la « Semaine du civisme fiscal ». Lors de son intervention, Désiré Badolo a insisté sur le lien entre les finances publiques et la sécurité du pays. « La mobilisation des ressources financières internes est essentielle pour la sécurité et le développement national », a-t-il indiqué.

Désiré Badolo s’acquitte de ses impôts à la Direction Provinciale
Désiré Badolo s’acquitte de ses impôts à la Direction Provinciale

Le point fort de la journée a été la lecture du message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Dans ce discours, le chef de l’État encourage les populations à changer leurs habitudes de consommation pour soutenir les producteurs burkinabè. Il a rappelé que l’indépendance d’un pays se gagne aussi dans la cuisine et sur les marchés.

« Produire ce que nous mangeons, transformer ce que nous produisons, et consommer ce que nous transformons, voilà le chemin de notre véritable indépendance ! ».

Les autorités et les populations unies pour le développement provincial
Les autorités et les populations unies pour le développement provincial

Le message présidentiel a également pointé du doigt la dépendance aux produits importés, comme le riz ou le lait en poudre, alors que les plaines du Sourou ou de Bagré produisent des richesses agricoles qui manquent parfois de débouchés. Le Président a ainsi exhorté les citoyens à un sursaut patriotique.

« L’enfant sage est celui qui achète les galettes de sa maman. Soyons donc ces enfants sages ; soyons des Burkinabè fiers et patriotes jusque dans nos assiettes », a déclaré le Haut-commissaire.

Le Sourou se mobilise pour l'engagement citoyen.
Le Sourou se mobilise pour l’engagement citoyen.

Le discours s’est achevé par un appel aux commerçants et aux boutiquiers de quartier. Il leur est demandé de mettre en avant les produits agricoles locaux afin de lutter contre la vie chère et de renforcer l’économie du pays.

Cette première phase des JEPPC 2026 se poursuivra avec diverses activités de sensibilisation dans toute la province du Sourou.

A lire également ⇒Sourou : 7 fils de Kassan se cotisent pour plus de 400 000 FCFA pour soutenir les VDP

Akim KY

Burkina 24

     
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