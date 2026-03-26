Musique : Ouend Benedo dévoile « Wilg Beba », un clip entre émotion et engagement

La scène musicale burkinabè s’enrichit d’une nouvelle œuvre. Le mardi 24 mars 2026 à Ouagadougou, l’artiste Ouend Benedo a officiellement présenté son nouveau clip intitulé « Wilg Beba ».

C’est devant un public conquis, composé de fans enthousiastes, de collègues artistes et de personnalités influentes, que Ouend Benedo a levé le voile sur sa dernière création.

Le cadre enchanteur du Jardin Moulin Rouge a servi de décor à cette cérémonie de dédicace, marquée par une atmosphère de convivialité et d’émotion.

Fidèle à son identité artistique, l’artiste Ouend Benedo transcende la simple fonction de divertissement avec son œuvre « Wilg Beba ». À travers ce projet, il s’immerge dans une exploration profonde des thématiques qui touchent au cœur même de la condition humaine.

L’artiste y livre d’abord une observation fine des réalités sociales, peignant avec justesse les nuances du quotidien burkinabè. Au-delà du constat, son œuvre se veut un rappel aux valeurs humaines fondamentales, remettant au centre du débat la solidarité et l’intégrité. Enfin, « Wilg Beba porte un message résolument engagé, se transformant en une véritable invitation à la réflexion collective pour construire un avenir commun », a expliqué l’artiste.

L’un des moments forts de la soirée a été la présence massive de ses pairs. Venus en nombre pour témoigner leur soutien, les artistes présents ont salué la qualité du travail accompli et le parcours de l’artiste. Très touché par cet accueil, Ouend Benedo a exprimé sa profonde gratitude envers sa communauté, soulignant que cette mobilisation est son plus beau moteur.

Au-delà de la présentation de son clip, l’artiste a profité de la tribune pour lancer un plaidoyer en faveur de la culture nationale. Il a exhorté le public à devenir des ambassadeurs actifs de la musique locale.

« Soutenir nos artistes, c’est aussi être présent sur le numérique. Chaque partage, chaque mention « J’aime » et chaque commentaire compte pour faire rayonner notre culture au-delà de nos frontières ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24