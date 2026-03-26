JEPPC 2026 : Le capitaine Ibrahim Traoré lance la « bataille de l’assiette » pour la souveraineté alimentaire

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi 26 mars 2026 au lancement officiel de la troisième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne 2026 (JEPPC). Cette phase est placée sous le signe de la souveraineté alimentaire, érigée en levier central de la dignité nationale.

Dans un message solennel, le chef de l’État a appelé les Burkinabè à une « décolonisation mentale », estimant que l’impérialisme s’exprime désormais jusque dans les habitudes de consommation.

« L’ennemi, c’est aussi ce grain de riz importé qui inonde nos marchés pendant que nos récoltes pourrissent », a-t-il déclaré, dénonçant la dépendance aux produits étrangers et les circuits commerciaux frauduleux.

L’assiette, nouveau champ de bataille économique

À travers le thème « Souveraineté alimentaire et patriotisme économique : ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locales », le président du Faso entend faire du « consommer local » un réflexe national.

Le slogan « Mon assiette, ma fierté ! » résume cette orientation, invitant chaque citoyen à privilégier les productions locales issues notamment de zones agricoles comme Bagré, le Sourou ou Samendeni.

Un appel à changer les habitudes

Le Président du Faso a exhorté la population à rompre avec des décennies de pratiques qui ont marginalisé les produits nationaux.

Il a notamment encouragé la consommation de céréales locales comme le mil, le sorgho et le maïs ; l’utilisation de produits traditionnels tels que le soumbala et la valorisation du textile local à travers le Faso Dan Fani.

Les commerçants et les administrations ont également été appelés à jouer un rôle clé en favorisant les produits locaux dans leurs activités quotidiennes.

Vers une souveraineté assumée

À travers cette initiative, Le capitaine Ibrahim Traoré place la souveraineté alimentaire au cœur du projet national, la présentant comme une condition essentielle pour renforcer l’indépendance économique du Burkina Faso.

Ce lancement marque ainsi une nouvelle étape dans la promotion d’un modèle de développement axé sur les ressources internes et la responsabilisation des citoyens.

L’intégralité du Message du Capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne 👇🏿👇🏿👇🏿

MESSAGE DU PF JEPPC BONNE VERSION 25-03-2026 (1)