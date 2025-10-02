JEPPC 2ᵉ édition : Le Chef de l’État appelle à la discipline, à la protection des biens publics et à la lutte contre la corruption

Ceci est une exploitation du message du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, lu par le président de l’Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, à l’occasion de la montée des couleurs dans le cadre de la 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

À l’occasion de la montée des couleurs organisée dans le cadre de la 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le message du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a été lu par le président de l’Assemblée législative de transition (ALT).

Dans son adresse, le Chef de l’État a salué la montée progressive de la fibre patriotique au sein des Burkinabè, qui se traduit à travers des actions concrètes comme le Fonds de soutien patriotique, le programme Faso Mêbo, l’actionnariat populaire ou encore l’Immersion patriotique. Selon lui, chaque citoyen, quels que soient sa condition et son milieu, contribue par ses sacrifices à relever la Nation.

Le Président du Faso a insisté sur deux priorités majeures pour cette phase des JEPPC : la protection des biens publics et la lutte contre la corruption et le racket. « Ces biens ne sont pas anonymes, ils sont la richesse commune de notre peuple », a-t-il rappelé, soulignant que toute dégradation volontaire ou détournement constitue une trahison de la Révolution.

Il a également mis en garde contre les blocages administratifs, les abus de position et les retards volontaires qui freinent l’élan collectif. « Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l’État n’est pas un révolutionnaire : il est l’ennemi de la Patrie », a-t-il martelé.

Appelant à plus de discipline, d’intégrité et de responsabilité dans tous les secteurs de la vie nationale, le Chef de l’État a exhorté chaque citoyen à devenir un modèle dans son quartier, son service et son administration.

« Ensemble, faisons du Faso une terre où règnent l’ordre, la probité et la justice », a-t-il conclu, avant de lancer le traditionnel mot d’ordre : « La Patrie ou la Mort, nous vaincrons ! ».

