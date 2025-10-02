UACO 2025 : La communication africaine face aux défis géopolitiques et du développement

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 14ᵉ édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO) a été officiellement lancée le mercredi 1er octobre 2025, sous le thème « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ». Prévue du 1ᵉʳ au 3 octobre 2025, cette rencontre internationale place la communication au cœur des enjeux de souveraineté et de développement durable.

‎La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo, représentant le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il était accompagné du ministre d’État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Général Célestin Simporé, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

‎Gilbert Ouédraogo a insisté sur la portée stratégique de la communication. « La communication n’est jamais neutre. Elle peut être un outil de domination comme un instrument de libération. Elle peut manipuler, mais aussi éclairer et mobiliser les peuples vers leur émancipation », a-t-il déclaré.

‎Trois pays sont à l’honneur cette année à savoir le Mali, le Niger et le Togo. Au nom des pays invités, le ministre malien de la Communication, Alamdou Ag Ilyene, a souligné la justesse du thème choisi.

‎« Il illustre parfaitement les préoccupations actuelles de nos sociétés. La communication est au cœur des enjeux stratégiques qui façonnent notre continent », a-t-il affirmé, rappelant son rôle dans la gestion des défis sécuritaires, économiques et sociaux.

‎Marraine de la cérémonie, la ministre de la Transformation digitale, Aminata Zerbo/Sabane, a mis l’accent sur l’impact des technologies modernes. ‎« Les satellites, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle ne sont plus de simples commodités. Ce sont désormais des instruments de pouvoir, d’influence et de souveraineté », a-t-elle expliqué, avant de souligner que la digitalisation est essentielle pour permettre à l’Afrique de reprendre en main sa propre narration.

‎Durant trois jours, experts, chercheurs, journalistes et acteurs institutionnels vont débattre des liens entre communication, géopolitique et développement, afin d’identifier des stratégies adaptées au contexte africain.

‎Mahoua SANOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

‎Burkina 24