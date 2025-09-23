La deuxième quinzaine des Journées nationales d’engagement et de participation citoyenne se tiendra du 2 au 16 octobre 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

La deuxième quinzaine de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement citoyen et de participation citoyenne (JEPPC) se tiendra du 2 au 16 octobre 2025. Le thème de la première quinzaine, « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », a été reconduit pour cette nouvelle phase.

Cette seconde quinzaine se déroulera sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires du pays à travers le monde.

Un large éventail d’activités est inscrit au programme, comprenant notamment la diffusion du message de Son Excellence le Président du Faso, la montée des couleurs nationales, des travaux d’intérêt commun, la promotion du « Made in Burkina » (savoirs endogènes et consommation locale), la valorisation des modèles d’engagement patriotique, des campagnes de communication de masse, la promotion du civisme, ainsi que des compétitions et la remise de récompenses aux citoyens.

Ces activités sont organisées au profit de l’ensemble des citoyens avec une attention particulière portée aux élèves et étudiants, aux stagiaires des écoles professionnelles, et aux acteurs économiques, a fait savoir Me Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice.

« Il s’agit à travers ces activités de sensibiliser les citoyens sur le sens et la portée des valeurs civiques et patriotique, de développer chez les citoyens des reflets d’engagement patriotique et de participation citoyenne pour la défense de l’intérêt général et de la patrie, de mettre en exergue, les différents types en matière d’engagement patriotique et de participation citoyenne, de raviver le sentiment d’appartenance à une même nation organiser au profit de l’ensemble des citoyens en particuliers pour les élèves et étudiants, les stagiaires des écoles professionnelles et les acteurs économiques« , a-t-il déclaré.

Il a rappelé que les JEPPC ont pour objectif d’éveiller la conscience patriotique et de susciter l’engagement citoyen de chaque Burkinabè. Cela se concrétise par des actions de promotion des valeurs de civisme, de patriotisme, de courage, de tolérance, de respect et de solidarité.

Sur la reconduction du thème de la première phase : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! », Rodrigue Bayala a justifié que cela vise non seulement à consolider les acquis de la première phase mais aussi et surtout d’assurer une meilleure appropriation du sens et de la portée des valeurs de l’ordre et de la discipline par les populations burkinabè.

Maître Bayala a souligné que, durant la première phase des JEPPC de 2025, de nombreuses activités ont été menées par l’ensemble des institutions et ministères, permettant d’obtenir des résultats significatifs. Il a cité, entre autres, la sensibilisation de millions de Burkinabè issus de toutes les composantes de la société sur le thème général des JEPPC et sur des sujets liés au civisme, à la citoyenneté, au patriotisme, au vivre-ensemble et à la cohésion sociale.

« Pour le cas de mon département, au moins 1 500 000 personnes ont été touchées à travers nos activités, un engagement de plus en plus accru et perceptible et une mobilisation populaire autour des travaux d’intérêt commun (salubrité, don de sang, Faso Mêbo), le renforcement de la culture de l’esprit de patriotisme et de l’engagement citoyen », a-t-il a ajouté.

Willy SAGBE

Samciya OUALI (Stagiaire)

Burkina 24