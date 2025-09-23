Gestion de l’eau et aménagement du territoire : La Commission nationale planche sur des schémas clés

La Commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire a ouvert, le mardi 23 septembre 2025 à Ouagadougou, sa session ordinaire de l’année. Pendant trois jours, les participants vont examiner et valider les avant-projets des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) pour les espaces de compétence des Agences de l’eau du Liptako et du Gourma, ainsi que le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) du Nando. 

Représentant le ministre de l’Économie et des Finances, président de la Commission, le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a situé l’importance de la rencontre.

Selon lui, c’est avec un profond sens du devoir et de l’engagement qu’ils se réunissent pour examiner ces documents structurants, qui permettront d’assurer une gestion cohérente et durable de leurs ressources en eau.

Abdoul Karim Zongo , représentant du ministre de l’économie et des finances

Il a également rappelé que l’eau constitue un facteur clé pour le développement du pays. « La mobilisation de l’eau est une condition sine qua non pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et la durabilité des investissements au Burkina Faso, surtout dans un contexte sahélien marqué par des aléas climatiques », a-t-il affirmé.

Egalement Abdoul Karim Zongo a mis en avant le rôle stratégique de la Commission. « Aux termes de la loi portant orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire, la Commission nationale est un cadre de concertation et d’échanges des acteurs, permettant de statuer sur les dossiers soumis et de renforcer les capacités en matière d’aménagement », a-t-il indiqué.

La Commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire
La Commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire

Au sujet des objectifs de la session, le gouverneur a insisté sur la nécessité de produire des résultats concrets. « Les travaux visent à examiner le contenu des avant-projets, vérifier leur conformité aux normes nationales et internationales, et enrichir les documents par des recommandations pertinentes afin de garantir leur adoption et leur mise en œuvre », a-t-il expliqué.

Lire également 👉Aménagement du territoire : Des spécialistes alertent le gouvernement

Prenant la parole, le directeur général de l’Agence de l’eau dans les régions du Liptako, Yaya Badolo, a souligné les attentes de son institution.

« Nous sommes à une session de validation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des zones. C’est un document de planification qui va beaucoup orienter les différents acteurs en termes d’intervention et en termes de mobilisation de ressources en eau », a-t-il dit.

directeur général de l’Agence de l’eauu dans les régions du Liptako, Yaya Badolo
Directeur général de l’Agence de l’eau dans les régions du Liptako, Yaya Badolo

Il a poursuivi en insistant sur la qualité du document attendu à l’issue des travaux. « Nos attentes sont que nous sortions avec un document validé, enrichi par de nombreux apports pour améliorer sa pertinence et son efficacité », a-t-il affirmé.

Cette session ordinaire, qui s’achèvera après trois jours de travaux, devrait permettre de doter les territoires concernés d’outils de planification essentiels pour un développement durable et la mise en œuvre du Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire, horizon 2040.

Aurelle KIENDREBEOGO et Mahoua SANOGO (Stagiaires) 

Burkina 24 

