Aménagement du territoire : Des spécialistes alertent le gouvernement

Le Club des professionnels en aménagement du territoire (CATDL) a organisé une conférence de presse ce samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou. L’objectif a été d’expliquer ses missions, sa vision, ses champs et cibles d’intervention, de faire une brève analyse suivie de propositions sur certaines réformes en lien avec l’aménagement du territoire et enfin de décliner ses perspectives.

L’aménagement du territoire à en croire Dr Seydou Séré, président de la CATDL, « est une politique de planification spatiale qui vise une meilleure répartition des populations et des activités en tenant compte des potentialités du milieu naturel, des contraintes techniques, socio-économiques et environnementales du territoire (LOADDT, 2018) ».

Aussi, a-t-il indiqué, « sa mise en œuvre requiert donc une bonne appropriation des lois, des instruments, des outils et une concertation de l’ensemble des acteurs à tous les échelons territoriaux de développement ». C’est la raison pour laquelle « le Club a été créé en vue d’apporter sa contribution à la mise en œuvre réussie de la politique d’aménagement du territoire et du développement au Burkina Faso et dans l’espace UEMOA », a justifié Dr Séré.

Selon lui, si « aujourd’hui l’aménagement du territoire rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre c’est parce qu’elle n’est pas bien connue. « Les acteurs ne comprennent pas la question de la même manière. Cela joue sur la mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire », a expliqué Dr Seydou Seré, président de la CATDL.

À l’en croire, le CATDL s’est donné pour vocation de contribuer au renforcement des capacités de ses membres ; de faire la promotion de la profession, de l’aménagement du territoire et du développement local ; d’apporter un appui technique en matière d’aménagement du territoire et de développement local aux collectivités territoriales, aux institutions et à toutes autres structures qui le souhaiteraient ».

Par cette rencontre avec la presse, les conférenciers s’attendent à ce que les autorités de la Transition se penchent sur la question de l’aménagement du territoire et revoir les textes de la Réforme agraire et foncière afin d’éviter les lois redondantes. Ainsi pour terminer, le CATDL par la voix de son président a suggéré : « de faire fonctionner certaines instances en charge de la prise de décisions stratégiques en matière d’aménagement du territoire telles que le Conseil national, le Comité interministériel, les Commissions nationales et régionales d’aménagement et de développement durable du territoire, etc. ; de créer et/ou dynamiser des structures spécifiques à l’aménagement du territoire et du développement local dans les régions afin de mieux prendre en charge la planification spatiale et la cohérence des investissements publics et privés; d’adopter un texte unique sur le foncier avec des décrets sectoriels afin d’éviter les chevauchements, les redondances et de faciliter l’usage aux acteurs.

Il s’agit également d’assurer la mise en œuvre effective de la loi sur la promotion immobilière de l’évaluer périodiquement et d’avoir un cadre de dialogue permanent avec les acteurs ; d’élaborer et mettre en œuvre tous les instruments et outils de planification spatiale prévus par les textes règlementaires (les Schémas Régionaux, Provinciaux et communaux, d’Aménagement et de Développement Durable du territoire, les Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les Plans d’Occupation des Sols (POS), etc.); créer et mettre en œuvre la police de l’aménagement du territoire, etc. »

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

