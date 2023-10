ISTIC : 87 stagiaires, en fin de formation, reçoivent leurs parchemins

publicite

La 35e promotion de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), baptisée « PATRIOTE », et forte de 87 stagiaires en journalisme, communication et sciences des techniques d’information et de la communication, a officiellement effectué sa sortie ce samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Durant 21 mois pour certains et 24 mois pour d’autres, les stagiaires, des dires d’Issaka Drabo, délégué de la promotion, ont suivi des cours pratiques, des pratiques professionnelles, et des masters class.

Il a aussi témoigné de la forte intensité dans l’apprentissage et de fortes émotions. « Nous pouvons être fiers de nos diplômes et de la formation qui nous donnent des atouts importants pour nos vies professionnelles », a-t-il fièrement déclaré.

« Soyez des patriotes, car le vrai patriote s’inquiète du poste qu’il va occuper dans la patrie, mais aussi du rang que sa patrie doit atteindre parmi les nations. Soyez ces patriotes, soyez tout simplement des modèles de patriotisme », a lancé Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de transition (ALT), parain de la promotion, comme appel à l’endroit de ses filleuls.

