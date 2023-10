Promotion de la démocratie par les TIC au Burkina Faso : L’ABB pose le débat à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association des Blogueurs du Burkina (ABB) en partenariat avec Diakonia a animé une conférence sur le thème « Promotion de la démocratie par les TIC : Opportunité ou menace dans un contexte de crise sécuritaire et de Transition politique au Burkina Faso », ce samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou. La conférence a été animée par Asseghna Anselme Somda, chargé de programmes au Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), sur la démocratie.

La suite après cette publicité

14 octobre 2022-14 octobre 2023, cela fait un an jour pour jour que la charte de la Transition version Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR 2) a été adoptée.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Gouvernance inclusive et citoyenneté active et responsable (GICAR) à travers le projet « Promotion de la démocratie participative et inclusive par les TICs au Burkina Faso », l’Association des Blogueurs du Burkina (ABB), en partenariat avec Diakonia a animé une conférence ce samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou.

Le thème était « Promotion de la démocratie par les TICs : Opportunité ou menace dans un contexte de crise sécuritaire et de Transition politique au Burkina Faso ».

A l’image d’un cours sur la démocratie, Asseghna Anselme Somda, chargé de programmes au Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), a animé une conférence devant des participants composés, entre autres, de blogueurs, d’étudiants, de membres issus des organisations de la société civile.

Il est revenu sur la charte de la Transition actuelle. Au chapitre 2 de la Charte, intitulé missions de la transition, il est défini dans son article 2 les principales missions de la transition.

Il s’agit de rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire ; promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ; engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l’Etat de droit ; œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale ; assurer l’organisation d’élections libres, transparentes, équitables et inclusives.

Le conférencier a estimé qu’il y a beaucoup de manquements dans l’application de la Charte. Il a pris comme exemple la suspension des activités politiques pourtant la Charte indique « de renforcer la culture démocratique et consolider l’Etat de droit ».

Asseghna Anselme Somda relève que la mauvaise pratique des acteurs politiques a contribué à effriter le terme démocratie. « La démocratie est faite pour les citoyens. Il faut d’abord travailler à construire une citoyenneté nouvelle. Les élections ne constituent pas la démocratie, mais un élément de la démocratie », a-t-il proposé comme alternative.

Il a rappelé qu’au Burkina Faso, les grandes crises institutionnelles n’ont jamais été résolues par les institutions mais dans d’autres organisations. Il a pris l’exemple, entre autres, du rôle de la chefferie coutumière et les communautés religieuses dans les dénouements des crises au Burkina Faso.

Pour revenir à cette rencontre, Koundjoro Gabriel Kambou, président de l’ABB, a fait savoir qu’il s’agit d’une éducation citoyenne dans le contexte actuel du Burkina Faso afin de lutter contre la prolifération des fake news et des opinions déviantes.

En plus, Moussa Diallo, chargé de programme à ABB, a indiqué que c’est la toute première conférence régionale d’une série de 4 autres qui se tiendront dans d’autres régions à savoir la région des Hauts-Bassins, Centre-Ouest, Centre-Nord et le Sud-Ouest.

« Cette conférence se tient dans un contexte assez difficile succédé de transition politique et d’une crise sécuritaire. Egalement, la montée d’une certaine opinion publique hostile au terme démocratie. Bien souvent, c’est lié à une incompréhension du terme démocratie », a-t-il signifié.

Il a relevé que les objectifs de ce projet visent à fournir des clés d’analyses pour comprendre les défis et les opportunités liées à l’utilisation des TIC pour promouvoir la participation citoyenne. Thomas Ouédraogo, de l’ONG Diakonia, a salué cette initiative. Pour lui, les jeunes sont les plus grands utilisateurs des TIC.

Écouter l’article

publicite