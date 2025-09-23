Solidarité et innovation : Quand Faso Attieké débarque à Faso Mêbo !

publicite

‎L’entreprise sociale Faso Attiéké a organisé une cérémonie de remise de don d’attiéké frais sur le site de Faso Mêbo, pour marquer son engagement social et sa volonté de soutenir les travailleurs locaux. L’événement, qui a eu lieu ce mardi 23 septembre 2025, a également servi de cadre au lancement d’un nouveau produit de la marque, fruit de l’innovation de l’entreprise.

‎‎En présence des ouvriers et des responsables de Faso Mêbo, Florence Bassono, responsable de Faso Attiéké, a exprimé sa reconnaissance envers les efforts des travailleurs.

« Nous sommes présents aujourd’hui pour encourager tous les ouvriers qui sont engagés pour la bonne cause. Depuis longtemps, nous suivons cette initiative que nous apprécions, et nous n’avons pas voulu attendre pour venir donner à manger aux ouvriers », a-t-elle déclaré.

‎‎Pour cette occasion spéciale, Faso Attiéké a fait un don de 100 kilogrammes d’attiéké et d’une bonne quantité de poissons pour nourrir les 300 ouvriers présents sur le site. Florence Bassono, espère que ce don marquera le début d’un partenariat prometteur entre les deux entités.

La délégation de Faso Attiéké a également mis la main à la pâte en aidant à la confection de pavés sur le site, illustrant ainsi leur soutien concret.

‎Un nouveau produit en l’honneur de la collaboration

‎‎Le moment fort de la cérémonie a été le dévoilement du nouveau produit de l’entreprise, baptisé « Attiéké Faso Mêbo ». Florence Bassono a expliqué que le nom symbolisait le partenariat qui serait bientôt formalisé.

Elle a précisé qu’un partenariat solide serait tissé dans les jours à venir entre Faso Attiéké et Faso Mêbo afin que les agents sur le terrain puissent savourer ce mets local de manière régulière. Faso attiéké est disponible un peu partout au Burkina Faso au prix de 1200 f le kilogramme.