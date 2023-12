Faso Attiéké : Les commandes en ligne désormais possibles !

publicite

Faso Attiéké, entreprise de production et de commercialisation d’attiéké, est désormais sur la toile. Ce vendredi 15 décembre 2023, à Ouagadougou, il est intervenu le lancement officiel du site web ainsi que de l’application mobile de l’entreprise.

www.fasoattieke.com, c’est l’adresse du site web de Faso Attiéké. A côté de cette plateforme, une application mobile du nom de l’entreprise a aussi été développée. Pour Florence Bassono, Directrice générale (DG) de Faso Attiéké, ce lancement marque une étape significative dans leur engagement d’innover et de s’améliorer continuellement.

« Aujourd’hui, nous ne lançons pas simplement un site web, une plateforme de vente en ligne, mais une porte d’entrée digitale vers l’univers authentique et dynamique de Faso Attiéké », a-t-elle fait savoir. A travers cette innovation, elle a également expliqué que Faso Attiéké aspire à mieux servir, à répondre plus efficacement aux besoins de ses clients et potentiels clients et à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

A l’en croire, avec cette digitalisation, l’on peut explorer les gammes de produits de l’entreprise, apprendre davantage sur ses méthodes de production et passer des commandes en ligne en toute facilité et être livrés.

Philippe Ki, parrain de la cérémonie de lancement, a salué l’aspect technologique de l’initiative, mais aussi l’éthique et l’engagement de durabilité et l’esprit d’adaptation de l’entreprise commerciale.

De l’avis de Karim Ouattara, DG de la Maison de l’entreprise, patron de la cérémonie, Faso Attiéké, en s’appuyant sur les ressources de la digitalisation, permet de renforcer son réseau de commercialisation au niveau national, régional et international.

Faso Attiéké, c’est plus de 600 tonnes d’attiéké par an ; 73 emplois directs ; l’autonomisation de 85% de femmes ; 800 producteurs de manioc ; 210 revendeurs ; 17 distributrices ; 70 fournisseurs et prestataires ; un engagement dans la réutilisation des déchets pour produire du biogaz utilisé dans la cuisson, pour le compost…

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

