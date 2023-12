Burkina Faso : eDouanes, le nouveau moyen de paiement moderne, rapide et sécurisé

publicite

La direction générale de la douane a lancé le jeudi 14 décembre 2023 à Ouagadougou la plateforme électronique « eDouanes » afin de permettre aux usagers de gagner du temps et de l’argent grâce aux TIC.

Dans l’optique d’utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) et promouvoir le développement des applications numériques pour l’administration publique, le gouvernement burkinabè a entrepris le développement de divers projets eGouvernement.

Le Jeudi 14 décembre 2023, la direction générale des Douanes a procédé au lancement de la plate-forme eDouanes. Cette plate-forme vise à moderniser les systèmes de paiement en douanes à travers des moyens modernes, tels que les mobiles, les cartes bancaires, le portail web et a pour finalité, de contribuer à l’inclusion financière des usagers de l’administration des douanes, au Burkina Faso.

A travers « eDouanes », la direction générale des Douanes modernise son processus de paiement de la dette douanière en offrant aux usagers de ses services un outil comportant des moyens de paiements modernes, rapides et sécurisés.

D’un coût global de 2,8 milliards de Fcfa, la plate-forme eDouanes est financée par la banque mondiale à travers le projet d’Appui à l’inclusion financière et le financement des petites et moyennes entreprises (PAIF/PME) pour un montant de 2,2 milliards de Fcfa et de 580 millions de Fcfa de l’Etat burkinabè.

Le directeur général de la douane, Mathias Kadiogo, a laissé entendre que c’est au regard des longs délais de dédouanement et des nombreuses difficultés rencontrées par les offices des douanes et les usagers de ces offices que le gouvernement du Burkina Faso a signé en novembre 2020 un contrat avec la société IKA Conseil pour la digitalisation du processus de paiement en douane.

L’idée de la création de eDouanes est partie de l’ouverture de SYDONIA sur internet en 2019. Cette plate-forme a été conçue pour digitaliser les droits et taxes par le biais d’une application web, de paiement par télé-virement bancaire, de paiement par carte bancaire et de mobile. Pour le directeur de ce projet Michaelou Diarra, la plate-forme eDouanes comporte trois espaces à savoir, l’espace Gabeloy, l’espace CDA et l’espace banque.

« Elle permet aux CDA ou aux importateurs/exportateurs de se connecter à leur espace depuis chez eux, d’appeler la liste de leurs bulletins de liquidation et de procéder au paiement de leur dette. Ce paiement passera par la validation du banquier dans l’espace banque qui induira automatiquement la génération de la quittance douane dans Sydonia », dit-il.

Le ministre en charge des finances, Aboubacar Nacanabo a affirmé que la plateforme eDouanes vise à rendre le département de l’économie et des finances encore plus performant et résilient afin d’offrir plus de facilité et de simplicité aux usagers en temps et en distance.

