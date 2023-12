Turquie : Un président de club suspendu à vie pour avoir frappé un arbitre

publicite

Faruk Koca, le président du club turc d’Ankaragücü, a été suspendu à vie par le Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF) pour avoir frappé au visage l’arbitre Halil Umut Meler à la fin d’un match qui a opposé son équipe à Rizespor.

Ce match a été marqué par la tension et la controverse. L’arbitre avait accordé sept minutes de temps additionnel, pendant lesquelles Rizespor a égalisé, alors qu’Ankaragücü s’était vu refuser un but quelques instants auparavant. Furieux, Faruk Koca s’est rué sur l’arbitre alors qu’il regagnait les vestiaires à la fin du match et l’a frappé au visage.

L’arbitre est tombé à terre et deux autres personnes l’ont également agressé. Suite à cet incident, la fédération turque de football a décidé de suspendre toutes les rencontres du championnat national jusqu’au 19 décembre.

Faruk Koca, qui est également membre du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdogan, a été placé en détention. Il avait été élu député à deux reprises et était considéré comme l’un des favoris de son parti pour les élections municipales prévues fin mars 2024. Il a ainsi été suspendu à vie par le Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF).

