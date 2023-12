Communication institutionnelle : Le Chef de l’Etat félicite les médias publics 

publicite

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a effectué une visite inopinée, ce vendredi 15 décembre 2023 en début de matinée à la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) où étaient présents les responsables des médias publics.

Il s’est agi pour le Chef de l’Etat de féliciter les médias publics pour leur travail quotidien et les initiatives de soutien à la mise en œuvre des missions de la Transition. Le capitaine Ibrahim TRAORE a encouragé le personnel des Editions Sidwaya et de la Radiodiffusion télévision du Burkina qui font un travail remarquable.

« Depuis le début de cette situation que nous vivons, nous avons vu la constance des Éditions Sidwaya et de la RTB. Malgré le peu de moyens, vous faites un travail exceptionnel. C’était le lieu pour moi de venir vous encourager et vous féliciter », a soutenu le Président de la Transition qui a invité l’ensemble des médias à travailler dans le sens de galvaniser les forces combattantes résolument engagées sur les différents théâtres des opérations.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE a fait remarquer que d’autres médias se sont également inscrits dans la dynamique d’accompagnement de la Transition et de soutien aux Forces de défense et de sécurité. Il a alors dit toute sa satisfaction et réitéré le soutien du gouvernement à l’ensemble des médias.

Soucieux de l’amélioration des conditions de travail des journalistes, le Chef de l’Etat a remis du matériel de travail d’une valeur de plus de 130 millions de F CFA, composé essentiellement de tables de montage, de caméras, de matériel de prise et de traitement de son, d’ordinateurs et d’imprimantes.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

