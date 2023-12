Santé au Burkina Faso : Plus de «11 millions de prestations gratuites offertes aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans » en 2023, selon Dr Kargougou

Le ministère en charge de la santé a tenu sa deuxième session du conseil d’administration du secteur ministériel santé (CASEM) ce vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou.

La fin d’année rime avec également avec les bilans à l’interne de chaque département ministériel. Le département santé souscrit déjà à l’exercice. Faisant alors bilan en termes d’infrastructures sanitaires réalisées et celles en cours de réalisation, le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou a évoqué la construction et la mise en service d’une vingtaine de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) au cours de l’année qui s’achève.

«La poursuite de la construction du Centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso dont le taux d’exécution se trouve à 75%, ce qui est fort appréciable. La poursuite de la construction du Centre hospitalier régional de Manga dont le taux d’exécution est rendu à un peu plus de 98% et courant le premier semestre de l’année 2024, nous allons procéder à la mise en service de cet hôpital », a-t-il informé.

Pour ce qui est des ressources humaines, Dr Robert Lucien Kargougou a fait savoir que son département a recruté plus de 2900 agents sur base de concours professionnels. «En matière d’approvisionnement, nous avons travaillé à faire en sorte que même dans les zones à fort défi sécuritaire malgré le défi, que nous puissions faire en sorte que des produits de santé puissent y parvenir», a-t-il confié.

Aussi, a-t-il poursuivi, en signalant que son département a travaillé à maintenir la continuité de la gratuité des soins de santé en faveur des femmes et des enfants de moins de 5ans. «À ce titre pour ces deux cibles, un peu plus de 11 millions de prestations gratuites ont été offertes. Je voudrais aussi mentionner la réouverture du centre de thérapie de Bogodogo avec la gratuité de la radiothérapie pour un certain nombre de cancers», a-t-il complété.

La pose de la première du centre hospitalier régional et universitaire de Gaoua a été mentionnée dans le bilan de Robert Lucien Kargougou. Par ailleurs, il a fait remarquer que les Les résultats encourageants enregistrés qu’ils sont parvenus n’occultent pas les énormes difficultés rencontrées.

«Il s’agit entre autres de la discontinuité des soins et prestations de services, le ralentissement, voire l’arrêt des activités d’investissement et de suivi/supervision, la perturbation et arrêt parfois des activités de surveillance liées aux départs de personnels de santé et la non déserte des multiples zones en télécommunication suite à la destruction des infrastructures y dédiées », a-t-il cité.

Il a clos son propos en notant que l’un des défis majeurs que son département a fait face est la survenue de l’épidémie de Dengue et de Chikungunya depuis août 2023. À l’écouter dès les premières alertes, ils ont procédé à l’activation du CORUS et à la nomination de gestionnaires d’incident dans les régions des Hauts-bassins puis du Centre. Le ministre Kargougou affirmé que ces dernières semaines, ils constatent une diminution «considérable» du nombre des cas suspects, des cas probables et des cas de décès liés à la dengue.

