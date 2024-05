Premiers secours : Des élèves du complexe scolaire La Paix à l’école du Dr Grégory

publicite

Environ une centaine d’élèves du complexe scolaire La Paix ont été initiés aux techniques de premiers secours par l’équipe du Dr Grégory, membre de l’association « African Initiative », le mardi 30 avril 2024, à Ouagadougou.

Comme à l’accoutumée, les hôtes du jour ont appris à porter assistance à des personnes en situation de noyade, d’électrisation…

« Si une personne se noie et que je sais nager, je dois me mettre derrière elle ; la main autour de la taille et la ramener sur la terre ferme. J’ai beaucoup appris lors de cette formation et ça va m’aider à l’avenir », a expliqué Nathan Miguel Kaboré, un élève bénéficiaire de la formation.

En cas de fracture, a fait savoir Lionel Guebré, élève en classe de 5e A, on doit immobiliser le membre fracturé en utilisant un carton ou en bandant la main avec le corps ou le pied fracturé avec l’autre pied. « C’est vraiment important et nous remercions le formateur », a-t-il dit en. sus.

Pour Issoufou Sorgho, Directeur du complexe scolaire La Paix, « cette formation vient à point nommé à partir du moment où elle va permettre à mes élèves de prendre en charge leurs proches ».

Dr Grégory a en somme conseillé aux élèves de toujours appeler les pompiers ou un professionnel de la santé lorsqu’ils sont amenés à porter secours à quiconque. En marge de la séance de formation, Dr Grégory et son équipe, au nom de l’association russo-burkinabè, ont remis un lot de produits pharmaceutiques et un tensiomètre à l’infirmerie de l’établissement.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

