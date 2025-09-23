Sécurité nationale : Washington impose une copie « made in USA » de TikTok

publicite

Washington a annoncé, lundi 22 septembre 2025, que la version américaine de TikTok, appelée à devenir indépendante de sa maison mère chinoise ByteDance, utilisera une copie de l’algorithme actuel de la plateforme. Ce nouvel algorithme sera géré et surveillé par la société américaine Oracle, sans aucun accès possible pour le groupe chinois.

Cette formule répond aux exigences du Congrès américain, qui craignait une utilisation de TikTok par Pékin pour accéder aux données des utilisateurs ou influencer les contenus. L’algorithme est considéré comme la clé du succès de TikTok aux États-Unis, où l’application revendique plus de 170 millions d’usagers, un record devant Instagram et Snapchat.

Oracle, qui héberge déjà les données des utilisateurs américains sur ses serveurs, sera chargé d’inspecter et de tester la copie de l’algorithme, avec une surveillance continue afin d’éviter tout usage malveillant.

Selon un haut responsable américain, Donald Trump doit signer cette semaine un décret validant l’accord conclu avec ByteDance, qu’il juge « conforme aux impératifs de sécurité nationale ».

La filiale américaine de TikTok deviendra une société commune détenue majoritairement par des investisseurs américains, dont Oracle et le fonds Silver Lake. ByteDance verrait sa participation réduite en dessous de 20 %. Six des sept membres du futur conseil d’administration seront américains, a précisé la Maison-Blanche.

L’État américain, toutefois, ne détiendra aucune part dans la nouvelle entité et n’aura pas de droit de veto, contrairement à ce qui avait été évoqué par Donald Trump. Ce dernier affirme néanmoins que le gouvernement recevra une « énorme commission » des investisseurs pour avoir permis de sauver TikTok aux États-Unis.

La valorisation du nouveau TikTok US est estimée à plusieurs milliards de dollars. L’annonce a été saluée à Wall Street : le titre d’Oracle a bondi de près de 5 %.

Des incertitudes demeurent sur la qualité future de l’algorithme, désormais alimenté uniquement par les données américaines. Selon Jasmine Enberg, analyste du cabinet Emarketer, certains annonceurs pourraient ralentir leurs investissements publicitaires dans l’attente d’évaluer l’efficacité de cette nouvelle version.

