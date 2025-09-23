Bobo-Dioulasso : L’ONC-AC sensibilise contre l’occupation anarchique des voies primaires

publicite

L’Office national du contrôle des aménagements et des constructions (ONC-AC) a mené, le lundi 22 septembre 2025, une opération de sensibilisation à Bobo-Dioulasso. Objectif : attirer l’attention des usagers sur les dangers liés à l’occupation anarchique des emprises des voies publiques, notamment les grandes artères de la ville.

Conduite par le Directeur du contrôle de l’ONC-AC, M. Séraphin Somé, représentant le Directeur général de la structure, la mission a sillonné le boulevard de l’Indépendance en collaboration avec les services municipaux.

Selon lui, cette action vise à rappeler aux occupants illégaux que leur présence sur les emprises constitue une menace pour la sécurité et l’environnement.

« L’objet de la mission à Bobo est de sensibiliser les usagers sur l’occupation de l’emprise des voies publiques, surtout les voies primaires. Les acteurs doivent comprendre que là où ils sont installés, ils représentent un danger pour la sécurité routière et environnementale.

Les installations sur les caniveaux empêchent l’écoulement normal des eaux de pluie, ce qui accentue les risques d’inondations », a expliqué M. Somé.

Il a également rappelé que des opérations de déguerpissement avaient déjà été menées par la mairie, mais que certains anciens occupants manifestaient une volonté de revenir sur les lieux. « Nous revenons sensibiliser car la répétition est pédagogique.

Il est préférable pour eux de rester en règle afin de ne plus subir ce qu’ils ont vécu », a-t-il insisté tout en soulignant que l’ONC-AC prévoit d’étendre l’opération à cinq grandes voies primaires de la ville, dont la RN7, la RN9 et la RN10.

Des impacts positifs déjà perceptibles

Sur le terrain, la population a exprimé sa satisfaction face aux résultats des premiers dégagements. Pour Salif Ouédraogo, habitant de Bobo-Dioulasso, la circulation est devenue plus fluide et plus sécurisée : « Il ne se passait pas une semaine sans accident sur cette voie, mais depuis que la voie est aérée, la situation s’est améliorée. Nous félicitons l’initiative », a-t-il témoigné.

Arba Michel Nana abonde dans le même sens, soulignant que l’opération profite directement aux usagers : « La question de sécurité nous concerne tous. Aujourd’hui, avec plus d’espace, la circulation est fluide et les stationnements se font sans difficulté. »

L’adhésion des commerçants

Si certains acteurs économiques avaient exprimé des réserves lors des précédentes opérations, les commerçants rencontrés lors de cette mission ont affirmé leur engagement à respecter les consignes. « Nous avons pris bonne note et nous allons respecter les règles afin de préserver la sécurité routière et notre propre sécurité », a confié Mme Adjaratou Zouré.

En attendant la reprise des opérations de déguerpissement, cette initiative de l’ONC-AC apparaît comme une étape cruciale de prévention, selon le Directeur du contrôle de l’ONC-AC, M. Séraphin Somé.

Léandre Sosthène SOMBIE

Burkina 24