France : L’ex-évêque Jean-Michel di Falco condamné à indemniser un homme pour des faits de viol remontant aux années 1970

L’ancien évêque de Gap, Jean-Michel di Falco, a été condamné au civil ce jeudi 26 mars 2026 à verser 200 000 euros de dommages et intérêts à un homme l’accusant de viols et d’agressions sexuelles sur mineur dans les années 1970, nous renseigne BFMTV.

Dans sa décision, la justice a reconnu un « comportement fautif de nature sexuelle » ayant causé un préjudice, justifiant une réparation financière. Cette condamnation intervient après des accusations portées il y a plus de deux décennies, dans une affaire judiciaire ouverte en 2001.

Malgré ce jugement, l’ancien prélat de 84 ans continue de contester fermement les faits. Il réaffirme sa « parfaite innocence » et évoque une « aide morale et psychologique » apportée à un jeune garçon à l’époque. Il a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

Figure médiatique de l’Église catholique en France, Jean-Michel di Falco a longtemps occupé le devant de la scène, notamment comme porte-parole de la Conférence des évêques de France entre 1987 et 1996. Il était également proche de nombreuses personnalités publiques.

La Conférence des évêques de France, par la voix de son président Jean-Marc Aveline, a indiqué « prendre acte » de cette décision, appelant à laisser la justice suivre son cours.

Cette condamnation, qualifiée de « quasiment inédite » pour une figure de cette envergure, intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des abus au sein de l’Église.