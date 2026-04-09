Annonce | Les grands favoris du Grand National 2026

Dans les jours précédant la course, l’attention du public se porte traditionnellement sur les principaux prétendants au sacre. L’écurie de Willie Mullins est au cœur des discussions. L’entraîneur des deux derniers vainqueurs du Grand National aligne huit chevaux en 2026. Parmi eux, Grangeclare West, médaillé de bronze la saison dernière, et I Am Maximus, vainqueur en 2024 et deuxième en 2025.

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✳️Après le forfait de Nick Rockett, triomphant l’an dernier, pour raisons de santé, I Am Maximus se présente comme grand favori. Cependant, cela complique la donne : au Grand National, les chevaux les plus forts portent un poids plus important afin de rééquilibrer les chances. C’est pourquoi même les favoris les plus évidents s’inclinent régulièrement face à des concurrents plus faibles, un facteur qui demeure une caractéristique essentielle de la course. Panic Attack ajoute une dimension particulière à cette épreuve. Cette saison, la jument a déjà décroché tous les lauriers à la Paddy Power Gold Cup et à la Coral Gold Cup, et une victoire au Grand National constituerait un exploit historique : ce serait la première fois qu’une jument remporterait la course depuis 1951.

✳️Cependant, le scénario ne se limite pas aux seuls favoris. Les chevaux capables de livrer une belle bataille, forts de leur forme et de leur expérience, sont considérés comme des prétendants sérieux à un bon résultat. Parmi eux, Iroko, qui a déjà affiché des performances compétitives la saison dernière. Son expérience de la piste et sa connaissance du parcours font de lui un sérieux prétendant au succès.

👉🏽👉🏽Johnnywho aborde la course en étant revigoré après sa victoire à Cheltenham. De tels participants deviennent souvent des figures clés, car la dynamique et les progrès du moment peuvent être décisifs sur le long terme.

✳️Ainsi, la lutte pour le triomphe en 2026 se joue selon plusieurs scénarios : d’un duel entre favoris limités à un handicap à d’éventuelles percées de chevaux en grande forme ou forts d’une expérience passée. Ce sont ces facteurs qui rendent le Grand National véritablement imprévisible.

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Chaque année en avril, les nouveaux parieurs se posent la même question : «Comment fonctionnent les paris sur le Grand National ? » Le principe est simple : tu peux parier sur le gagnant, sur une place parmi les premiers ou faire un combo. Mais ce n’est pas tout !

Le Grand National propose une large gamme de paris spéciaux : de l’âge du vainqueur aux résultats de certains coaches, en passant par la répartition des places entre les chevaux entraînés dans différents pays. Cette variété rend la course intéressante aussi bien pour les parieurs expérimentés que pour les novices, à la recherche de formats plus familiers pour participer aux plus grandes courses hippiques du monde.

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