Trafic de drogue : La justice américaine annule la peine de 45 ans de l’ex-président du Honduras

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Coup de théâtre judiciaire aux États-Unis. La cour d’appel a annulé le mercredi 8 avril 2026, la condamnation à 45 ans de prison prononcée contre l’ancien président hondurien Juan Orlando Hernández pour trafic de drogue, renseigne La presse Ca.  

Condamné en 2024 pour avoir facilité l’acheminement de centaines de tonnes de cocaïne vers les États-Unis, Juan Orlando Hernández avait été extradé en 2022 par la présidente Xiomara Castro.

La cour d’appel a ordonné l’annulation pure et simple de la condamnation et a demandé au juge Kevin Castel de classer l’affaire, selon les déclarations de son épouse Ana García.

Avant cette décision, l’ancien chef d’État avait déjà bénéficié d’une grâce accordée par Donald Trump en novembre 2025, lui permettant de sortir de prison un mois plus tard.

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Se félicitant de ce revirement judiciaire, Juan Orlando Hernández a déclaré « C’est complètement effacé, c’est la justice totale », remerciant au passage Donald Trump.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte politique sensible. Selon plusieurs sources, la grâce présidentielle aurait coïncidé avec des pressions en faveur de Nasry Asfura, allié politique de l’ancien président et candidat conservateur au Honduras.

Blanchi par la justice américaine, Juan Orlando Hernández affirme vouloir poursuivre la défense de son honneur « Je reviendrai bientôt la tête haute », a-t-il assuré, réaffirmant son innocence.

     
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