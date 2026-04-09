Championnat d’Afrique scolaire U15 : Les Étalons filles en finale après leur victoire face au Maroc

L’équipe scolaire féminine du Burkina Faso disputera la finale de la Coupe d’Afrique scolaire U15. Sorties premières de leur groupe, les joueuses burkinabè affrontaient en demi-finale leurs homologues du Maroc ce jeudi 9 avril 2026.

Face aux scolaires du Maroc, les Burkinabè se sont contentées d’un but pour se qualifier. Suite à une mauvaise relance de la gardienne marocaine, le milieu de terrain burkinabè récupère le ballon.

Bien servie, Aminata Diarra envoie une frappe à ras le sol. C’est le but (1-0). Ce sera l’unique but de la rencontre et celui de la qualification en finale.

Les Burkinabè retrouveront le vendredi 10 avril 2026 à 8h GMT au stade du Ngoni, le Ghana, vainqueur de la Zambie sur le même score.