Système d’immatriculation dans les séries provisoires W et WW : Les acteurs impliqués dans le contrôle et la gestion renforcent leurs capacités

La Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM), en collaboration avec la société Supernet technologie holding (STH), concessionnaire agréé, a organisé un atelier de renforcement des capacités à l’intention des acteurs impliqués dans le contrôle et la gestion du système d’immatriculation dans les séries provisoires W et WW. La cérémonie officielle d’ouverture dudit atelier est intervenue ce jeudi 9 avril 2026, à Ouagadougou.

Présidant la cérémonie officielle d’ouverture de l’atelier, Kiswendsida Alice Ouédraogo, Secrétaire général adjoint (SGA), représentant le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, a fait remarquer que le système d’immatriculation des véhicules constitue un levier fondamental de régulation de la circulation routière.

Il garantit l’identification des véhicules, facilite les opérations de contrôle et contribue efficacement à la lutte contre les infractions, les pratiques frauduleuses et les menaces sécuritaires, a-t-elle expliqué.

Dans ce cadre, a-t-elle fait comprendre, l’introduction des immatriculations provisoires dans les séries W et WW, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, répond à une exigence d’encadrement des véhicules en situation de transit, d’essai technique ou en attente d’immatriculation définitive.

La représentante du ministre d’Etat a aussi fait savoir que le dispositif marque une avancée significative dans le processus de modernisation du système national d’immatriculation depuis sa mise en œuvre le 10 octobre 2023.

Toutefois, a-t-elle attiré l’attention, son efficacité demeure étroitement liée à une parfaite maitrise des procédures par les acteurs concernés, ainsi qu’à une application rigoureuse des textes.

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« C’est précisément dans cette optique que s’inscrit le présent atelier. Il vise à consolider les compétences des directeurs régionaux de la mobilité et des responsables chargés du contrôle routier », a indiqué Kiswendsida Alice Ouédraogo.

Selon elle, dans notre contexte marqué par des défis sécuritaires croissants et des enjeux économiques majeurs, la maitrise du système d’immatriculation apparait comme une nécessité impérieuse.

De facto, elle a appelé à la vigilance, au professionnalisme et au sens du devoir des acteurs de contrôles, les exhortant du même coup à tirer le meilleur des travaux de l’atelier en faisant preuve d’assiduité, d’ouverture d’esprit.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24