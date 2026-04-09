JEPPC 2026 : Le Burkina Faso appelle à faire de la musique locale une priorité

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Le parrain Hamado Dabré grinçant quelques notes de la musique traditionnelle

À l’occasion de la 3ᵉ édition des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a lancé un appel en faveur de la consommation des produits locaux, y compris culturels.

Placée sous le thème « Souveraineté alimentaire et patriotisme économique : ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locales », cette édition met également en lumière la place de la musique burkinabè dans l’identité nationale.

Dans un communiqué daté du 8 avril 2026 à Ouagadougou, le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme invite les populations à « écouter, promouvoir et soutenir davantage les œuvres musicales des artistes nationaux ».

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Au-delà de l’alimentation, les autorités estiment que la consommation des produits culturels locaux constitue un levier essentiel pour renforcer l’économie et préserver l’identité nationale.

Le message s’adresse particulièrement aux acteurs du secteur culturel à savoir les promoteurs d’événements, responsables de salles, DJs, gérants de maquis et d’espaces de loisirs.

Le ministère les exhorte à faire de la musique burkinabè un pilier de leurs programmations. « Soutenir la musique locale, c’est soutenir notre économie, notre culture et notre souveraineté », souligne le communiqué.

Les autorités appellent à une mobilisation collective pour valoriser le patrimoine musical national, considéré comme un symbole de fierté, d’unité et de dignité.

     
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