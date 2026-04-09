Église des Assemblées de Dieu : Les Journées missionnaires de Gounghin mobilisent les fidèles à Ouagadougou

L’Église des Assemblées de Dieu de Gounghin a donné le coup d’envoi, le mercredi 8 avril 2026 à Ouagadougou, de la 5ᵉ édition des Journées missionnaires. Placée sous le thème « Un cœur pour la mission », avec pour sous-thème « Me voici Seigneur, envoie-moi », cette rencontre spirituelle se déroule du 8 au 12 avril 2026.

La cérémonie d’ouverture a rassemblé fidèles, responsables religieux et invités autour d’un objectif commun à savoir renforcer l’engagement missionnaire des chrétiens. Selon le président du comité d’organisation, Jean Marie Badiel, cette édition vise à susciter une prise de conscience sur l’importance de la mission.

« Il faut des gens qui prêchent, et pour qu’il y ait des gens qui prêchent, il faut qu’ils soient envoyés. Cette édition veut rappeler à chacun l’importance de la mission et inciter tout chrétien à s’impliquer activement dans l’annonce de l’Évangile », a-t-il indiqué.

Pendant cinq jours, les participants prendront part à des enseignements, des ateliers et des partages d’expériences entre missionnaires et églises. Un accent particulier est mis sur la jeunesse, avec des sessions dédiées pour encourager leur engagement dans l’annonce de l’Évangile.

La marraine de la cérémonie, Claudine Kaboré, a souligné le sens profond du thème. « C’est un thème très important, il invite chaque personne à se disposer pour annoncer la parole de Dieu. C’est la mission que Jésus nous a laissée. J’invite les membres de chaque église à faire de la mission une priorité dans leur vie », a-t-elle affirmé.

Pour le pasteur Philippe Karambiri, ces journées traduisent l’essence même de la vie chrétienne. « Nous sommes en mission sur la terre. La mission, c’est aller vers ceux qui n’ont pas encore entendu l’Évangile.

Et cela peut commencer simplement, en aidant son voisin ou en montrant le chemin à quelqu’un dans le besoin. Mon rôle ici est aussi de partager mon expérience avec les jeunes, de les guider et de les encourager. Les échecs font partie du parcours, mais ils sont des leçons pour réussir et avancer dans la mission », a-t-il expliqué.

À travers cette 5ᵉ édition, l’Église des Assemblées de Dieu de Gounghin entend consolider l’élan missionnaire et encourager chaque fidèle à faire de l’évangélisation une responsabilité à la fois personnelle et collective.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24