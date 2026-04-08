Crise du détroit d’Ormuz : La Russie et la Chine opposent leur veto au Conseil de sécurité de l’ONU

La Russie et la Chine ont bloqué le mardi 7 avril 2026 l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à exiger le déblocage du stratégique détroit d’Ormuz, aggravant les tensions internationales autour de cette crise énergétique majeure, rapporte L’Orient Le Jour.

Porté par Bahreïn et soutenu par les États-Unis ainsi que plusieurs pays du Golfe, le texte a recueilli 11 voix favorables, mais a été rejeté en raison du veto de Moscou et Pékin. Le Pakistan et la Colombie se sont abstenus.

Initialement, la résolution envisageait d’autoriser l’usage de « tous les moyens nécessaires » pour sécuriser la navigation. Face aux réticences, notamment de la France, elle avait été largement amendée pour ne plus évoquer qu’une coordination d’actions défensives et proportionnées.

Ce vote intervient à quelques heures de l’ultimatum lancé par Donald Trump à l’Iran, exigeant la réouverture du détroit d’Ormuz sous peine de frappes massives contre des infrastructures stratégiques.

L’ambassadeur iranien auprès de l’ONU, Amir Saeid Iravani, a dénoncé des propos « profondément irresponsables », accusant Washington de menacer de « crimes de guerre ». Il a également critiqué une résolution qu’il jugeait défavorable à Téhéran, accusée selon lui de « punir la victime ».

Malgré l’échec du vote, l’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz, a affirmé que les États-Unis se réservent le droit d’agir pour défendre leurs intérêts et leurs alliés.

Du côté du Golfe, la déception est forte. Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdoullatif ben Rachid Al Zayani, a estimé que ce veto envoie « un mauvais signal » face aux menaces pesant sur les routes maritimes.

Pour justifier leur veto, l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia a jugé le texte « agressif et déséquilibré ». Moscou et Pékin, alliés de longue date de Téhéran, ont annoncé la préparation d’un projet de résolution alternatif.

Depuis le début du conflit fin février, le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial, a provoqué une flambée des prix des hydrocarbures, faisant planer une menace sur l’économie mondiale.

Ce nouvel épisode illustre les profondes divisions au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, paralysé face à l’une des crises géopolitiques les plus sensibles du moment.