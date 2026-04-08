AGL Burkina Faso : Honorer le passé pour motiver le futur

Africa Global Logistics (AGL) a organisé, dans la soirée du mardi 7 avril 2026, une cérémonie d’hommage à ses collaborateurs. Entre médailles d’honneur et attestations de reconnaissance, l’entreprise a célébré le parcours de ses bâtisseurs, anciens comme actuels.

C’est un rituel qui renforce les liens au sein de l’entreprise depuis plus d’une quinzaine d’années. Sous l’égide de son Directeur Général Pays, Seydou Diakité, AGL Burkina Faso a officiellement honoré plusieurs dizaines de collaborateurs dont le parcours a marqué l’histoire de la société.

Le point d’orgue de cette journée a été la distinction de 28 collaborateurs dont l’ancienneté oscille entre 15 et 36 ans. Ces employés, témoins des mutations de l’entreprise, ont reçu les médailles d’honneur du travail, symbolisant leur professionnalisme et leur longévité au sein de la structure.

« Cette cérémonie traduit notre profonde gratitude envers l’ensemble de nos collaborateurs. Qu’ils soient en activité ou à la retraite, chacun a contribué à bâtir une entreprise solide, résiliente et tournée vers l’avenir. Leur engagement constitue un modèle et une source d’inspiration pour tous », a déclaré Seydou Diakité.

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L’événement a également revêtu un caractère solennel avec le départ à la retraite de six collaborateurs. Ces derniers ont été gratifiés d’attestations de reconnaissance particulières pour l’ensemble de leur carrière.

Au-delà de l’ancienneté, les meilleurs employés de chaque corps de métier ont été récompensés. Cette initiative de la Direction Générale vise à promouvoir la culture de la performance à tous les niveaux de l’organisation. Le Directeur Général a insisté sur l’importance de la conscience professionnelle.

« C’est l’excellence qui est le fondement du développement d’une entreprise… Cela ne sert à rien de se lever le matin, de venir gratter le papier et de repartir. Il faut être conscient de l’impact de ses actions pour satisfaire ceux qui nous font confiance. S’il n’y a pas de client, il n’y a pas d’entreprise. C’est une façon pour nous d’inciter nos collaborateurs à fournir des prestations de qualité ».

Parmi les lauréats, Pascaline Sawadogo/Compaoré a reçu un prix d’excellence pour la qualité de son travail au service comptabilité et fournisseur. Elle a exprimé un sentiment de fierté et de joie de voir ses efforts reconnus par le groupe, tout en invitant ses collègues à maintenir une dynamique de travail rigoureuse.

Avec plus de 400 collaborateurs directs et 350 emplois indirects, AGL réaffirme sa position d’acteur majeur de l’économie burkinabè. Cette célébration du mérite ne se limitera pas à la capitale. La Direction a annoncé qu’une cérémonie similaire se tiendra prochainement pour les équipes de Bobo-Dioulasso.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24