Guerre USA – Iran : Le PM du Canada invite Trump à la retenue, rappelant que le droit international proscrit des frappes contre des infrastructures civiles

Les récentes menaces de frappes américaines contre l’Iran ont suscité une vive inquiétude au Canada. Le Premier ministre Mark Carney a exhorté Donald Trump à faire preuve de retenue, rappelant les obligations du droit international en période de conflit, rapporte La Presse CA.

Mardi 7 avril 2026, Donald Trump a menacé d’« anéantir une civilisation entière » en bombardant l’Iran si le détroit d’détroit d’Ormuz restait fermé. Une déclaration choc qui a immédiatement fait réagir la classe politique canadienne.

En déplacement à Brampton, Mark Carney a rappelé que « les États-Unis ne peuvent bombarder aveuglément » sans respecter les règles du droit international, notamment l’interdiction de cibler des civils ou des infrastructures civiles.

Le chef du gouvernement canadien a insisté sur la nécessité pour toutes les parties impliquées de respecter leurs obligations humanitaires : « Le Canada s’attend à ce que toutes les parties […] ne ciblent ni les civils ni les infrastructures civiles », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent alors que l’ultimatum américain exigeant la réouverture du détroit d’Ormuz arrivait à échéance. Donald Trump a finalement temporisé, annonçant un nouveau délai de deux semaines avant toute action.

Mark Carney a également souligné le décalage fréquent entre les déclarations publiques du locataire de la Maison-Blanche et les décisions réellement prises en privé.

Le Canada plaide pour une désescalade rapide et appelle à des négociations en vue d’un cessez-le-feu durable. Ottawa affirme suivre de près les discussions en cours, tout en restant en retrait des négociations directes.