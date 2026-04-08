Guerre USA – Iran : Le PM du Canada invite Trump à la retenue, rappelant que le droit international proscrit des frappes contre des infrastructures civiles

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Les récentes menaces de frappes américaines contre l’Iran ont suscité une vive inquiétude au Canada. Le Premier ministre Mark Carney a exhorté Donald Trump à faire preuve de retenue, rappelant les obligations du droit international en période de conflit, rapporte La Presse CA.

Mardi 7 avril 2026, Donald Trump a menacé d’« anéantir une civilisation entière » en bombardant l’Iran si le détroit d’détroit d’Ormuz restait fermé. Une déclaration choc qui a immédiatement fait réagir la classe politique canadienne.

En déplacement à Brampton, Mark Carney a rappelé que « les États-Unis ne peuvent bombarder aveuglément » sans respecter les règles du droit international, notamment l’interdiction de cibler des civils ou des infrastructures civiles.

Le chef du gouvernement canadien a insisté sur la nécessité pour toutes les parties impliquées de respecter leurs obligations humanitaires : « Le Canada s’attend à ce que toutes les parties […] ne ciblent ni les civils ni les infrastructures civiles », a-t-il déclaré.

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Ces propos interviennent alors que l’ultimatum américain exigeant la réouverture du détroit d’Ormuz arrivait à échéance. Donald Trump a finalement temporisé, annonçant un nouveau délai de deux semaines avant toute action.

Mark Carney a également souligné le décalage fréquent entre les déclarations publiques du locataire de la Maison-Blanche et les décisions réellement prises en privé.

Le Canada plaide pour une désescalade rapide et appelle à des négociations en vue d’un cessez-le-feu durable. Ottawa affirme suivre de près les discussions en cours, tout en restant en retrait des négociations directes.

     
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