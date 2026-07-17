Bridge Bank Group Côte d’Ivoire ouvre son capital au public à 6750 F CFA l’action

Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (BBGCI), l’une des banques les plus performantes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), franchit une étape majeure de son développement. L’institution bancaire a annoncé son instruction en Bourse sur le marché financier régional de la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières).

L’opération porte sur la cession de 10 millions d’actions, représentant 20 % du capital de la banque. Le prix unitaire est fixé à 6 750 francs CFA, pour un montant total de 67,5 milliards de francs CFA.

La période de souscription est ouverte du 20 juillet au 6 août 2026. La première cotation des actions de Bridge Bank à la BRVM est attendue pour le mois de septembre 2026.

Pour y investir, le client doit ouvrir un compte-titres auprès d’une société de gestion et d’intermédiation (SGI) et procéder à l’achat de ses actions. Myriam Ouattara, directrice générale de Bridge Securities, a présenté les modalités pratiques de cette levée de fonds.

« Bridge Bank Côte d’Ivoire réunit tous les facteurs que recherche un investisseur dans son investissement », a-t-elle souligné, énumérant six raisons majeures d’investir. Au titre desquelles, il y a la rentabilité, la performance et les perspectives de croissance, la création de valeur à court et moyen terme, le revenu de dividende très satisfaisant, la valorisation accessible, et enfin l’arrivée prochaine de la banque au Burkina Faso.

Fondée en 2006, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire est détenue à 77 % par Bridge Group West Africa (BGWA), à 20 % par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) de Côte d’Ivoire et à 3 % par des actionnaires individuels. À l’issue de cette opération, la participation de Bridge Group West Africa sera ramenée à 57 %, tandis que le public détiendra 20 %.

Avec un total bilan de 1 427 milliards de francs CFA en décembre 2025, un produit net bancaire (PNB) de 68 milliards de francs CFA et un résultat net de 27,2 milliards de francs CFA en progression de 15 %, Bridge Bank se positionne comme la 8ᵉ banque de Côte d’Ivoire et figure parmi le top 20 des banques de l’UEMOA.

Ehouman Kassi, Directeur général de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire a indiqué qu’« après 20 années d’existence et des performances remarquables, les actionnaires ont jugé que nous avions atteint la maturité nécessaire pour faire le pas d’aller sur le marché financier de la sous-région ».

L’opération répond à deux objectifs principaux : permettre à l’actionnaire majoritaire de lever du capital pour financer l’expansion géographique et la digitalisation dans le cadre du plan stratégique 2030, et institutionnaliser le capital de BBGCI en ouvrant l’actionnariat aux investisseurs de la sous-région.

Comparée à la moyenne du marché BRVM, Bridge Bank superforme le marché sur tous les indicateurs, selon le Directeur général de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire : 28 % de ROE contre 22 % en moyenne, 40,2 % de marge nette contre 37 %, et une croissance des crédits clientèle presque le double de la moyenne du marché.

Egalement, a-t-il expliqué, le plan stratégique 2026-2030 de Bridge Bank repose sur quatre piliers à savoir : le capital humain, la technologie et la digitalisation, la gestion des risques, et l’impact sociétal. Les ambitions sont claires, selon le DG. » Doubler la taille du bilan, doubler les fonds propres pour les porter à plus de 200 milliards, doubler le résultat net à 56,7 milliards à l’horizon 2030, et ramener le coefficient d’exploitation en dessous de 35 % », a fait savoir Ehouman Kassi.

L’expansion géographique est au cœur de cette stratégie. Bridge Bank est déjà présente en Côte d’Ivoire (17 agences) et au Sénégal (4 agences). La banque a obtenu en mai 2026 l’agrément pour l’ouverture d’une succursale au Burkina Faso, qui devrait être opérationnelle au premier semestre 2027. L’objectif est d’atteindre une trentaine d’agences en Côte d’Ivoire, une dizaine au Sénégal et cinq au Burkina Faso à l’horizon 2030, avec une présence dans deux nouveaux pays de la sous-région.

« Aujourd’hui, acheter des actions de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, c’est financer de façon directe aussi bien l’économie de Côte d’Ivoire, du Sénégal, et dès l’année prochaine l’économie burkinabè », conclut Ehouman Kassi, invitant la population burkinabè à suivre cette opération qui contribuera au financement de leur marché.