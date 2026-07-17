Agriculture : Les médias d’Afrique de l’Ouest et du Sahel s’unissent à Ouagadougou pour renforcer la souveraineté alimentaire

Le Réseau des Journalistes pour la Promotion d’un Système Agro-sylvo-pastoral et Halieutique en Afrique de l’Ouest et au Sahel (ReJPAH-AOS) a ouvert, le jeudi 16 juillet 2026 à Ouagadougou, un atelier régional placé sous le thème « Médias de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel au service des producteurs agricoles pour un développement durable ». Pendant deux jours, journalistes, experts et acteurs du monde agricole réfléchissent aux moyens de renforcer le rôle des médias dans la promotion d’une agriculture résiliente et de la souveraineté alimentaire.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, la dégradation des terres, l’insécurité alimentaire et les défis liés au développement rural dans la sous-région.

À l’ouverture des travaux, le président du ReJPAH-AOS, Gilles Essonana Podjoley, a salué l’engagement du Burkina Faso en faveur du développement agricole, qualifiant le pays d’« exemple d’engagement » dans ce domaine.

Selon lui, l’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités des journalistes afin d’améliorer la qualité du traitement de l’information agricole. « Il s’agit de doter les journalistes d’outils et de mieux les connecter au monde agricole et aux institutions régionales, pour un meilleur traitement de l’information agricole », a-t-il expliqué.

Il a également invité les participants, venus de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, à poursuivre leur mobilisation pour accompagner le développement rural à travers une information de qualité.

Représentant le ministre d’État chargé de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le secrétaire général Gaoussou Sanou a officiellement ouvert les travaux.

Il a souligné que l’information constitue désormais un « intrant stratégique » pour le développement agricole. « Au XXIᵉ siècle, une exploitation agricole privée d’informations fiables ressemble à un champ cultivé sans eau », a-t-il déclaré.

Selon lui, une information pertinente permet aux producteurs de choisir les semences adaptées, d’anticiper les aléas climatiques, de suivre l’évolution des marchés et de prévenir les maladies affectant les cultures et le cheptel.

Le secrétaire général a salué l’initiative du ReJPAH-AOS, estimant qu’elle s’inscrit dans la vision du Burkina Faso visant à bâtir une agriculture moderne, résiliente et souveraine, notamment à travers la transformation locale, le développement des chaînes de valeur et la promotion de la consommation des produits locaux.

Il a également appelé les partenaires techniques et financiers à soutenir davantage la formation de journalistes spécialisés dans les questions agricoles. « Les défis agricoles sont trop vastes pour un seul acteur. Il faut l’arrimage des États, des organisations paysannes, des chercheurs, du secteur privé et des médias », a indiqué Gaoussou Sanou.

Les travaux, prévus sur 48 heures, devraient aboutir à l’élaboration d’une feuille de route régionale destinée à renforcer les synergies entre les médias et les acteurs du secteur agricole, à favoriser la diffusion des innovations et à mieux valoriser les réussites des producteurs.

À travers cette rencontre, le ReJPAH-AOS entend faire des médias un véritable levier de sensibilisation, d’innovation et d’accompagnement des producteurs agricoles, au service de la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

‎Bassirou BANDÉ

‎‎Pour Burkina 24