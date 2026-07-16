Communiqué | Avis de recrutement d’un (e) journaliste-présentateur (trice) en langue mooré
Une entreprise de la place recrute un ou une journaliste en langue nationale (MOORE)
Missions principales :
- Produire et présenter des contenus journalistiques (articles, reportages, interviews) en langue nationale MOORE ;
- Traduire et adapter des informations d’actualité du français vers la langue nationale concernée (ou inversement) ;
- Participer à la couverture des événements politiques, économiques, sociaux et culturels ;
- Contribuer à la valorisation des langues nationales à travers un traitement professionnel de l’information ;
- Respecter les règles d’éthique et de déontologie journalistique.
Profil recherché
- Être titulaire d’un diplôme en journalisme, communication ou domaine équivalent (souhaité) ;
- Maîtrise parfaite de la langue Mooré, et du français ;
- Bonne culture générale et intérêt marqué pour l’actualité nationale et internationale ;
- Capacité à travailler sous pression et dans le respect des délais ;
- Aisance à l’oral et à l’écrit ;
- Une expérience dans un média serait un atout.
Conditions
- Disponibilité immédiate souhaitée
Composition du dossier
- Une lettre de motivation ;
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Tout document attestant de l’expérience professionnelle
📩 Les candidatures doivent être physiquement déposées au siège de BURKINA24 sis à OUAGADOUGOU, à KOULOUBA, Immeuble RACHID.
📅 Date limite de dépôt des candidatures : 21 juillet 2026 à 17H