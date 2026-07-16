Communiqué | Avis de recrutement d’un (e) journaliste-présentateur (trice) en langue mooré

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Une entreprise de la place recrute un ou une journaliste en langue nationale (MOORE)

Missions principales :

  • Produire et présenter des contenus journalistiques (articles, reportages, interviews) en langue nationale MOORE ;
  • Traduire et adapter des informations d’actualité du français vers la langue nationale concernée (ou inversement) ;
  • Participer à la couverture des événements politiques, économiques, sociaux et culturels ;
  • Contribuer à la valorisation des langues nationales à travers un traitement professionnel de l’information ;
  • Respecter les règles d’éthique et de déontologie journalistique.

Profil recherché

  • Être titulaire d’un diplôme en journalisme, communication ou domaine équivalent (souhaité) ;
  • Maîtrise parfaite de la langue Mooré, et du français ;
  • Bonne culture générale et intérêt marqué pour l’actualité nationale et internationale ;
  • Capacité à travailler sous pression et dans le respect des délais ;
  • Aisance à l’oral et à l’écrit ;
  • Une expérience dans un média serait un atout.

Conditions

  • Disponibilité immédiate souhaitée

Composition du dossier

  • Une lettre de motivation ;
  • Un curriculum vitae détaillé ;
  • Tout document attestant de l’expérience professionnelle

📩 Les candidatures doivent être physiquement déposées au siège de BURKINA24 sis à OUAGADOUGOU, à KOULOUBA, Immeuble RACHID.

📅 Date limite de dépôt des candidatures : 21 juillet 2026 à 17H

 
     
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