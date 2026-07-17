Finale Espagne – Argentine : La surprenante superstition qui empêche Javier Milei d’assister au match

Le président argentin Javier Milei ne fera pas le déplacement au MetLife Stadium, où l’Argentine affrontera l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Contrairement au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, attendu dans les tribunes, le chef de l’État argentin suivra la rencontre depuis son pays, rapporte Foot Africa.

La raison de cette absence n’est ni diplomatique ni liée à son agenda. Javier Milei assume simplement… une superstition. Depuis le début du Mondial, le président argentin a regardé les sept victoires de l’Albiceleste depuis sa résidence officielle d’Olivos.

Convaincu qu’il ne faut pas changer une habitude qui porte chance, il a décidé de conserver le même rituel pour la finale. « Pas question. Je vais continuer à regarder tous les matchs depuis Olivos », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel déplacement à New York.

Pour Javier Milei, il est préférable de renoncer à une place en tribune présidentielle plutôt que de prendre le risque de rompre cette routine victorieuse.

Cette décision rappelle une vieille superstition du football argentin. L’ancien président Carlos Menem avait longtemps été considéré comme une « mufa » (porte-malheur) après la défaite surprise de l’Argentine face au Cameroun lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 1990.

Dans un pays où les croyances et les rituels occupent une place importante dans la culture du football, Javier Milei semble préférer ne prendre aucun risque avant ce rendez-vous décisif face à l’Espagne.

Reste à savoir si cette superstition contribuera, une nouvelle fois, au succès de l’Albiceleste.