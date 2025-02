Pépites d’entreprises : 215 candidats en lice pour la 6e saison

publicite

Le coup d’envoi de la 6e saison de l’émission de téléréalité Pépites d’Entreprises a été donné le samedi 15 février 2025 à Ouagadougou. 215 jeunes entrepreneurs, venus de tout le Burkina Faso, vont s’affronter pour remporter la cagnotte de 15 millions de francs CFA et propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets.

La suite après cette publicité

Face à la montée du chômage, l’entrepreneuriat apparaît comme une solution de plus en plus pertinente. L’émission de téléréalité Pépites d’Entreprises, conçue par la chaîne privée BF1, se positionne comme un véritable levier pour encourager et soutenir les jeunes talents burkinabè.

L’initiative met en lumière la créativité et l’audace de ces jeunes entrepreneurs, tout en offrant une plateforme pour promouvoir leurs produits et services. Pépites d’Entreprises se veut un véritable catalyseur de développement économique local, qui contribue à créer des emplois et à dynamiser l’économie du Burkina Faso.

Après le succès retentissant des cinq dernières éditions, la téléréalité Pépites d’Entreprises revient en force pour une 6e saison plus riche en couleurs. Cette année, 215 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, venus de tous les horizons du Burkina Faso, vont s’affronter avec passion et détermination pour remporter le titre de Pépite d’Or et la somme de 15 millions de francs CFA, un véritable tremplin pour propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets.

Plus qu’un simple concours, pépite d’entreprise offre plus, à écouter Issoufou Saré, directeur général de la télévision BF1. « Tout au long de ces dix mois, les participants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et de qualité.

Ils seront encadrés par des experts dans différents domaines, gestion d’entreprise, marketing, finance, communication, etc. Ils recevront des formations pointues pour développer leurs compétences et acquérir les outils nécessaires pour gérer efficacement leur future entreprise », a-t-il argué.

En rappel, la 5e édition a été remportée par Coulibaly Almen Nacera, avec son projet Yehi Bio. Rendez-vous dans quelques mois pour connaitre la pépite d’or de la 6e édition.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite